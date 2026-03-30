Vučić posle razgovora sa Putinom: Dobili smo još 3 meseca produženja ugovora za gas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, da je Srbiji produžen ugovor o snabdevanju gasom pod povoljnim uslovima na još tri meseca.

– Održali smo dobar i konstruktivan razgovor o svim pitanjima saradnje Srbije i Ruske Federacije, od rada mešovitog komiteta do ekonomskih oblasti, posebno za period od 2026. do 2031. godine – rekao je Vučić.

On je naveo da su teme razgovora obuhvatile saradnju u medicini, farmaciji, energetici i infrastrukturnim projektima, uključujući angažman ruskih železnica i drugih kompanija.

– Za mene je od izuzetnog značaja to što smo dobili još tri meseca produženja ugovora za gas po veoma povoljnim uslovima – istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, cena gasa koju Srbija plaća znatno je niža od tržišne.

– Danas je gas oko 645 dolara za 1.000 kubnih metara na berzi, dok ga mi plaćamo između 320 i 330 dolara. Produžetak je pod istim uslovima, uz isporuku od šest miliona kubnih metara dnevno i fleksibilnost u slučaju povećane potrošnje – naveo je predsednik.

Dodao je da će Srbija, zahvaljujući takvim uslovima, ostati među zemljama sa najnižom cenom gasa u Evropi.

Vučić je rekao da su tokom razgovora razmenjeni stavovi i o međunarodnim pitanjima, uključujući sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i situaciju u regionu.

– Razgovarali smo o svim važnim temama. Predsednik Putin je pitao za Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku, a razmenili smo mišljenja o aktuelnim dešavanjima – kazao je on.

Predsednik Srbije upozorio je i na rast cena energenata na svetskom tržištu.

– Cena nafte je danas dostigla 115 dolara i postoji bojazan da će dodatno rasti. To znači da bi cena dizela u Srbiji mogla da bude najmanje 273 dinara, a uskoro i 290 ili 300 dinara – rekao je Vučić.

On je ocenio da je stabilno snabdevanje gasom od ključnog značaja u uslovima globalne energetske neizvesnosti.

On je dodao da bi rast cena mogao da dovede do šire energetske krize u Evropi.

– Nadam se da će Evropa uvideti problem i krenuti u razgovore sa različitim dobavljačima da se smanji naftna kriza. Nemamo drugo rešenje. Pre neki dan nafta je bila 65 dinara, danas je 115, uskoro može biti duplo više. Nema države koja bi mogla da izdrži – upozorio je Vučić.

Govoreći o realnoj ceni dizela, predsednik je naveo da bi sutra ona mogla da dostigne 290 dinara po litru, iako još nisu podignute kotacije.

– Kotacije još nisu podignute, ali računajte da bi sutra cena bila 290 dinara. Danas je dizel 212-213 dinara na pumpama, a računajući sve faktore, u narednim danima cena će biti znatno viša. Zato smo preduzeli mere i držimo iste cene do petka. Nakon toga ćemo analizirati koliko možemo da izdržimo i koliki su nam finansijski jastuci – rekao je Vučić, naglašavajući da situacija sa cenama predstavlja ozbiljan izazov za državu i građane.

