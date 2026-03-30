Vintidž posuđe je lepo, ali nipošto ne jedite iz njega

Vintidž posuđe ponovo je u centru pažnje – ručno oslikani tanjiri, šolje u pastelnim nijansama i modeli sa finim zlatnim detaljima sve češće se nalaze na trpezama savremenih domova. Bilo da su kupljeni na buvljaku, pronađeni u second-hand radnjama ili nasleđeni od roditelja i baka, ovi komadi nose posebnu estetiku i sentimentalnu vrednost.

Međutim, iza tog vizuelnog šarma može se kriti i potencijalni zdravstveni rizik. Naime, kod starijeg posuđa postoji mogućnost da glazura sadrži olovo, koje vremenom može preći u hranu i imati štetan uticaj na organizam, naročito na nervni sistem. Upravo zato stručnjaci savetuju oprez pre nego što se ovakvi komadi uključe u svakodnevnu upotrebu.

Olovo se ne nalazi u samom materijalu tanjira ili šolje, već u glaziranom sloju. U prošlosti se koristilo kako bi boje bile intenzivnije, a površina sjajnija. Problem nastaje jer se taj sloj, naročito ako je oštećen, može “aktivirati” u kontaktu sa toplom, kiselom ili slanom hranom i preneti štetne materije u obrok.

Koje vrste posuđa nose najveći rizik?

Teški metali poput olova, arsena i nikla mogu se oslobađati u malim količinama, ali se olovo posebno dugo zadržava u telu. Dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja više sistema u organizmu, a najosetljiviji je centralni nervni sistem, zbog čega je hronično trovanje posebno podmuklo.

Dodatni oprez potreban je kod posuđa nepoznatog porekla, naročito kada je reč o: suvenirima donetim sa putovanja tanjirima i šoljama sa buvljaka i iz second-hand prodavnica

starim, nasleđenim komadima bez oznaka i deklaracija

Zašto dekoracija može biti bolja opcija

Iako se na tržištu mogu pronaći brzi testovi za otkrivanje olova, oni nisu uvek pouzdani. Neki reaguju samo na određene oblike olova, dok drugi registruju isključivo visoke koncentracije, što može stvoriti lažan osećaj sigurnosti. Zbog toga stručnjaci preporučuju korišćenje posuđa koje je laboratorijski testirano i sertifikovano za kontakt sa hranom.

Za stare i sumnjive komade najbolja opcija često je da ostanu deo enterijera – kao ukras ili kolekcionarski predmet. Na taj način njihova lepota dolazi do izražaja, bez rizika po zdravlje.

