Jubilej Baletske škole: Koncert narodne igre i pesme u Pančevu

11:00

31.03.2026

Foto: Srednja baletska škola „Dimitrije Parlić” iz Pančeva

Srednja baletska škola „Dimitrije Parlić” iz Pančeva sa ponosom obeležava značajan jubilej – pet godina postojanja i uspešnog rada smera Narodna igra. Tim povodom, u subotu, 25. aprila, u dvorani Kulturnog centra Pančeva biće održan svečani koncert sa početkom u 16:30 časova.
Publika će imati jedinstvenu priliku da uživa u bogatom programu koji su pripremili učenici svih razreda. Kroz raznovrsne koreografije, mladi umetnici predstaviće bogatstvo narodnih igara iz različitih krajeva Srbije, prikazujući visok nivo tehnike i stila koji se izučava u okviru školskog programa.

 

Pored igre, program će biti upotpunjen izvođenjem tradicionalnih pesama, koje su neizostavan deo obrazovanja na ovom smeru i ključni element očuvanja našeg kulturnog nasleđa.
Ovaj koncert je kruna petogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema srpskoj tradiciji. Pozivamo sve sugrađane, ljubitelje folklora i poštovaoce umetnosti da nam se pridruže u zajedničkoj proslavi mladosti i tradicije.
Ulaz na koncert je slobodan!

(Pančevac)

