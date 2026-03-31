Jubilej Baletske škole: Koncert narodne igre i pesme u Pančevu

Srednja baletska škola „Dimitrije Parlić” iz Pančeva sa ponosom obeležava značajan jubilej – pet godina postojanja i uspešnog rada smera Narodna igra. Tim povodom, u subotu, 25. aprila, u dvorani Kulturnog centra Pančeva biće održan svečani koncert sa početkom u 16:30 časova.

Publika će imati jedinstvenu priliku da uživa u bogatom programu koji su pripremili učenici svih razreda. Kroz raznovrsne koreografije, mladi umetnici predstaviće bogatstvo narodnih igara iz različitih krajeva Srbije, prikazujući visok nivo tehnike i stila koji se izučava u okviru školskog programa.

Pored igre, program će biti upotpunjen izvođenjem tradicionalnih pesama, koje su neizostavan deo obrazovanja na ovom smeru i ključni element očuvanja našeg kulturnog nasleđa.

Ovaj koncert je kruna petogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema srpskoj tradiciji. Pozivamo sve sugrađane, ljubitelje folklora i poštovaoce umetnosti da nam se pridruže u zajedničkoj proslavi mladosti i tradicije.

Ulaz na koncert je slobodan!

(Pančevac)