Dronovi u agraru: Edukacija za đake iz Vršca

Učenici Poljoprivredne škole „Vršac“, smera poljoprivredni tehničar i rukovalac poljoprivredne tehnike, posetili su Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu kako bi se upoznali sa najsavremenijim dostignućima u oblasti precizne poljoprivrede.

U pratnji profesora agronomske grupe predmeta, Nemanje Jelisavčića i Borislava Kostića, đaci su imali priliku da od vodećih stručnjaka čuju kako digitalizacija menja lice modernog agrara. Poseban akcenat stavljen je na primenu dronova, navigacione sisteme i autopilote – tehnologije koje više nisu daleka budućnost, već neophodna svakodnevica.

Edukacija je pokazala da će uspešan poljoprivrednik sutrašnjice morati da vlada digitalnim alatima podjednako dobro kao i tradicionalnim znanjima. Ovakve posete omogućavaju učenicima iz Vršca da ostanu u korak sa „novom stvarnošću“ poljoprivrede, gde precizna oprema osigurava veću efikasnost i održivu proizvodnju.