Vršac slavi bogatstvo romske kulture: Svečanost u OŠ „Paja Jovanović“ povodom 8. aprila

12:00

06.04.2026

Foto Grad Vršac

U susret Međunarodnom danu Roma, učenici vršačke osnovne škole „Paja Jovanović“ priredili su dirljiv kulturno-umetnički program, šaljući snažnu poruku zajedništva, tolerancije i očuvanja identiteta.

Osnovna škola „Paja Jovanović“ u Vršcu još jednom je postala centar interkulturalnog dijaloga. Kroz pesmu, igru i autentične recitacije, učenici su, uz stručno vođstvo pedagoške asistentkinje Đulizare Ramadanović, prisutnima dočarali lepotu romske baštine i jezika, izazvavši gromoglasne aplauze.

Svečanosti su prisustvovali visoki zvaničnici i predstavnici institucija, među kojima i Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, Sanja Rabijac, gradska većnica za socijalnu zaštitu, Alisa Šajn, zamenica predsednika u Nacionalnom savetu, kao i Stevan Jovanović, predsednik Romskog kulturnog centra Pančevo.

U svojim obraćanjima, gosti su istakli da su obrazovanje i očuvanje kulturnog identiteta ključni stubovi napretka. Naglašena je važnost sinergije između lokalne zajednice i nacionalnih institucija u cilju unapređenja položaja Roma i izgradnje društva koje poštuje različitosti.
„Ova manifestacija je potvrda da su razumevanje i međusobno poštovanje temelji na kojima gradimo inkluzivno društvo“, poručeno je sa skupa.

(Pančevac)

