Pred Uskrs pijaca sve zelenija

Krastavac i mladi kupus malo skočili, spanać i šargarepa malo pali, paradajz i paprika i dalje basnoslovni

U subotu dan pred „katolički” Uskrs, kako bi ga većina naroda nazvala, mada u pitanju je Uskrs po gregorijanskom kalendaru, jer slave ga i protestanti, i nedelju dana pred „pravoslavni” ili Uskrs po julijanskom kalendaru, pančevačka Zelena pijaca je oživela.

– Stigla je plata, a i sunce je granulo, pa sam došla da kupim sveže povrće. Rano je još da se snabdevam za Uskrs. Bogami, cene nisu male. Ali lepo je kad se zazeleni – kazala nam je naša sugrađanka Marija.

A prodavci, iako su jedva uspevali da odgovore kada bi ih neko zapitao koliko košta roba na kojoj nisu istaknute cene, ipak glavni udar očekuju idućeg vikenda.

– Stići će i penzije, a uz pečenje mora tu da bude i salate. Gde ćeš Uskrs bez rotkvica, mlada luka i zelene salate – kratko nam odgovara Spomenka dok pakuje spanač i mirođiju mušteriji.

Spanać se ove subote dobro kotirao jer kilo domaćeg je koštalo 200 dinara. Od ostalog zeleniša, dobro je išao i mladi luk sa nepromenjenom ceno. – tri za 100. A pojavilo se i lepo zelje i blitva. Ipak, sudeći po tražnji, nisu na vrhu popularnosti. A i za mlade krompiriće malo ko se mašao – kilogram se cenio od 500 do 600 dinara.

– Kupiće, kupiće, sledeće nedelje. Kud ćeš Uskrsa i bez mladih krompira – prokomentarisala je naša prodavačica Spomenka.

Jagode su još velike, jarko crvene i „plastične”, kako bi mnogi rekli, jer su i dalje iz uvoza. Ali cena polako pada – pa se sada korpica od oko 600 grama može kupiti za 200 dinara.

A izgleda da je paradajz postao ekskluzivnija roba u ovo doba godine i od jagoda. Kilogram je koštao i 500 dinara. I bez obzira što je neposrednim uvidom ili bolje rečeno ukusom reportera „Pančevca” utvrđeno da i nije loš, skoro niko ga nije kupovao.

Sada vam prenosimo koliko košta povrće ovog vikenda. Raspon cena je možda i veći, ali mi smo za primer uzeli zdravije komade i prosečnu cenu. Prodavci obećavaju da poskupljenja neće biti do sledeće nedelje.

Povrće

Crni luk jabučar – 80 dinara

Crni luk mladi – 3 za 100 dinara

Beli luk – 1.200 dinara (50 dinara glavica)

Praziluk – 150 dinara

Šargarepa – 100 dinara

Celer – 250 dinara

Kupus – 70 dinara

Spanać – 200 dinara

Zelje – 70 dinara veza (3 za 200)

Blitva – 70 dinara veza (3 za 200)

Karfiol – 200 dinara

Brokoli – 400 dinara

Krompir stari – 100 dinara

Krompir mladi – 500-600 dinara

Tikvice – 200 dinara

Patlidžan – 250 dinara

Rotkvica (veza) – 80 dinara (dve za 150)

Paradajz – 300-500 dinara

Krastavci domaći – 300 dinara

Krastavac salatni – 250 dinara

Paprika – 500-700 dinara

Papričica ljuta (komad) – 30-50 dinara

Zelena salata (komad) – 80 dinara

Zelena salata kristalka (komad) – 150 dinara

Začini

Vlašac – 100 dinara veza

Peršun – 50 dinara veza

Mirođija – 100 dinara veza

Sremuš – 80 dinara veza

Mlečni proizvodi

Jaja – 20-35 dinara

Sir – 600-1.200 dinara

Kajmak – 1.400 dinara

(Pančevac / N. S.)

