Koviska regata od 27. jula do 8. avgusta

06.04.2026

Foto: Printscreen/RTV Pančevo
Ljubitelji reka i nautike dobili su uvid u planove za predstojeću nautičku sezonu na prestižnom Sajmu nautike u Beogradu. Na štandu Kapetanskog kluba, uz gostoprimstvo Krste Paškovića, održana je zapažena prezentacija treće po redu „Kovinske regate 2026“.
Ovogodišnji program i turistički potencijal Kovina predstavila je Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin, dok je detaljnu rutu plovidbe prisutnim posetiocima i starim učesnicima obrazložio zapovednik regate, Vasa Bugarski, prenosi RTV Pančevo.
Porodična avantura na vodi: Od 27. jula do 8. avgusta

Regata će ove godine trajati punih 13 dana, nudeći jedinstven spoj prirodnih lepota, opuštene atmosfere i druženja. Osmišljena kao idealna prilika za porodični odmor i uživanje u plovidbi, „Kovinska regata“ nastavlja da afirmiše nautički turizam ovog dela Dunava.
Veliko okupljanje regataša
Poseban značaj ovogodišnjoj manifestaciji daje spajanje sa drugim poznatim regatama. Tokom plovidbe, Kovinskoj regati će se u određenim deonicama priključiti:
  • Žarko Avramović sa regatama „U čast heroja Aleksandra Berića“ i „Krstovi“;
  • Zoran Vojinović ispred „Ljubovijske regate“;
  • Ekipa Igor iz „X Centra“ iz Brčkog.
Ova saradnja garantuje rekordnu posećenost i bogat program za sve učesnike koji se odluče da leto 2026. provedu na vodi.

(Pančevac)

