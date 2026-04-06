Koviska regata od 27. jula do 8. avgusta

Ljubitelji reka i nautike dobili su uvid u planove za predstojeću nautičku sezonu na prestižnom Sajmu nautike u Beogradu. Na štandu Kapetanskog kluba, uz gostoprimstvo Krste Paškovića, održana je zapažena prezentacija treće po redu „Kovinske regate 2026“.
Ovogodišnji program i turistički potencijal Kovina predstavila je Divna Kirilov
iz Turističke organizacije opštine Kovin, dok je detaljnu rutu plovidbe prisutnim posetiocima i starim učesnicima obrazložio zapovednik regate, Vasa Bugarski, prenosi RTV Pančevo
.
Porodična avantura na vodi: Od 27. jula do 8. avgusta
Regata će ove godine trajati punih 13 dana, nudeći jedinstven spoj prirodnih lepota, opuštene atmosfere i druženja. Osmišljena kao idealna prilika za porodični odmor i uživanje u plovidbi, „Kovinska regata“ nastavlja da afirmiše nautički turizam ovog dela Dunava.
Veliko okupljanje regataša
Poseban značaj ovogodišnjoj manifestaciji daje spajanje sa drugim poznatim regatama. Tokom plovidbe, Kovinskoj regati će se u određenim deonicama priključiti:
- Žarko Avramović sa regatama „U čast heroja Aleksandra Berića“ i „Krstovi“;
- Zoran Vojinović ispred „Ljubovijske regate“;
- Ekipa Igor iz „X Centra“ iz Brčkog.
Ova saradnja garantuje rekordnu posećenost i bogat program za sve učesnike koji se odluče da leto 2026. provedu na vodi.