Vršac nastavlja podršku poljoprivredi

Nepovoljni vremenski uslovi, obeleženi ekstremnim sušama i neravnomernim padavinama, učinili su 2025. godinu izuzetno teškom za poljoprivredne proizvođače u vršačkom kraju. Ipak, lokalna samouprava odlučna je da kroz finansijske mere ublaži posledice klimatskih promena i unapredi proizvodnju u tekućoj godini.

Na teritoriji Vršca nalazi se ukupno 65.000 hektara obradivog zemljišta. Dominira ratarstvo sa 95 odsto udela, dok dva odsto čine čuveni vršački vinogradi, a ostatak voćarska proizvodnja. Slobodan Jovanov, član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu, ističe da Grad svake godine kreira programe usmerene ka najugroženijim granama.

Nova podrška za mlečno govedarstvo

Prema prvim procenama za 2026. godinu, fokus gradskih subvencija biće usmeren ka mlečnom govedarstvu, sektoru kojem je trenutno pomoć najpotrebnija kako bi se održao stočni fond i stabilizovala proizvodnja.

Vino sa geografskim poreklom u 2026.

Grad nastavlja da sufinansira i sektor vinogradarstva. Jovanov je podsetio da je Ministarstvu poljoprivrede predat elaborat o zaštiti geografskog porekla, a pozitivan odgovor se očekuje tokom ove godine. To bi značilo da će rod grožđa iz 2026. godine nositi zvaničnu oznaku geografskog porekla, što će značajno podići vrednost vršačkih vina na tržištu.

