Uskršnji bazar u Alibunaru: Bogat izbor dekoracija i suvenirana platou Doma kulture

ALIBUNAR – Opština Alibunar i Turistička organizacija opštine Alibunar pozivaju sve sugrađane i goste da u sredu, 8. aprila 2026. godine, posete tradicionalni „Uskršnji bazar“. Ova manifestacija, koja slavi kreativnost i običaje, biće održana na platou ispred Doma kulture u Alibunaru.

Program počinje u 9 časova svečanim otvaranjem prodajne izložbe pod nazivom „Uskršnja riznica rukotvorina“. Posetioci će imati priliku da vide i kupe autentične radove lokalnih udruženja žena i samostalnih umetnika, koji decenijama čuvaju tradiciju ovog kraja.

Štandovi će biti ispunjeni ručno rađenim uskršnjim dekoracijama, unikatnim suvenirima i predmetima koji odišu prazničnim duhom. Bilo da tražite poseban poklon ili želite da ukrasite svoj dom, bazar u Alibunaru nudi najbolje od domaće radinosti.

