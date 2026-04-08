Alergije u porastu: Dom zdravlja u Beloj Crkvi savetuje pravovremenu terapiju i pregled

BELA CRKVA – Sa dolaskom lepog vremena i intenzivnim buđenjem vegetacije, u Domu zdravlja u Beloj Crkvi zabeležen je povećan broj pacijenata sa simptomima sezonskih alergija. Kako ističe dr Jelena Savić, načelnica Službe opšte medicine, za RTV Pančevo visoka koncentracija polena u vazduhu svake godine značajno utiče na kvalitet života sugrađana.

Lekari upozoravaju da se sezonske alergije ne smeju ignorisati. Kod osetljivih osoba, one mogu ozbiljno pogoršati već postojeća zdravstvena stanja, posebno kod pacijenata sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima.

Ključni saveti dr Jelene Savić:

Ne čekajte: Javite se lekaru čim osetite prve simptome.

Prevencija je ključ: Pravovremena terapija može sprečiti razvoj težih tegoba.

Redovne kontrole: Redovan kontakt sa lekarom pomaže u pronalaženju ravnoteže između uživanja u proleću i zaštite zdravlja.

Iako priroda obnavlja svoje cikluse, pred stanovnicima Bele Crkve ostaje izazov da uz adekvatnu medicinsku pomoć prebrode period cvetanja bez većih posledica po zdravlje.

