Alergije u porastu: Dom zdravlja u Beloj Crkvi savetuje pravovremenu terapiju i pregled

12:20
08.04.2026
BELA CRKVA – Sa dolaskom lepog vremena i intenzivnim buđenjem vegetacije, u Domu zdravlja u Beloj Crkvi zabeležen je povećan broj pacijenata sa simptomima sezonskih alergija. Kako ističe dr Jelena Savić, načelnica Službe opšte medicine, za RTV Pančevo visoka koncentracija polena u vazduhu svake godine značajno utiče na kvalitet života sugrađana.
Lekari upozoravaju da se sezonske alergije ne smeju ignorisati. Kod osetljivih osoba, one mogu ozbiljno pogoršati već postojeća zdravstvena stanja, posebno kod pacijenata sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima.
Iako priroda obnavlja svoje cikluse, pred stanovnicima Bele Crkve ostaje izazov da uz adekvatnu medicinsku pomoć prebrode period cvetanja bez većih posledica po zdravlje.
(RTV Pančevo)