Prijavite se za gastro spektakl u Idvoru: Prvo takmičenje u kuvanju riblje čorbe 11. aprila

Takmičenje koje se ne propušta: Kuvanje riblje čorbe u Idvoru 11. aprila

Povodom hramovne slave Idvora – Blagovesti, u subotu, 11. aprila, u parku u centru mesta održaće se prvo takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Organizatori su Lovačko udruženje „Mihajlo Pupin“ Idvor i Klub za nemačke kratkodlake ptičare Kovačica.

Okupljanje je od 9 časova, a start takmičenja u 10 časova. Kotizacija je 3.000 dinara i uključuje 2,5 kg ribe, majicu ili kecelju, zahvalnicu i iznenađenja. Tri najbolje ekipe osvajaju nagrade i pehare.

Prijave su otvorene do 9. aprila 2026. godine putem telefona: Milan 064/318-6123, Nikola 062/817-504.