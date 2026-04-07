Pucnjava kod izraelskog konzulata: Jezivi snimci iz Istanbula, napadači leže nepomično na zemlji

Ispred zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu, u Istanbulu, došlo je do pucnjave, prenosi Times of Israel.

Brojne policijske ekipe odmah su poslate na lice mesta.

– Za sada nema potvrđenih informacija o počiniocima – navela je policija.

🚨⚡️BREAKING Moment of the armed attack on the Israeli Consulate in Levent, Istanbul.

Zvaničnici su saopštili da su tri osobe “neutralisane“.

– Ministarstvo spoljnih poslova Izraela ispituje izveštaje sa lica mesta – izjavio je izraelski zvaničnik za Times of Israel.

