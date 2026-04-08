PRED USKRS: Potrošnja po jajetu i jagnjiću

Po pančevačkim pečenjarama kila prasetine košta i 2.000, u restoranima na glasu sa isporukom i 3.500 po kili, dok je jagnjetina i 3.800. Ali, kožica rska i napečenju za oko 2.500 dinara. Sveži šaran se nalazi i za 500 dinara, dok dimljeni košta ko prase.

– Imam jednog zamrznutog svežeg za petak. Valja se bar tada postiti. U nedelju idem na roštilj kod kuma. Dogovorili smo se da svako kupi po tri kile mesa. Ipak, domaćin uvek najviše strada. Ali ja vraćam za Prvi maj – otkriva nam svoje pripreme Vlada, koga smo sreli na Zelenoj pijaci.

I dok je Vlada zadužen za meso, „gospođa” je kupila 60 jaja za farbanje.

– Ne znam koliko će da pukne. Najbolje je da ih staviš odmah u hladnu vodu, ali to može samo s jajima koje kuvaš u farbi. Svašta sam probavala. Kupovala sam i akrilne boje za slikanje. Ne znam da li je kriv kvalitet robe kod Kineza, sve se skidalo, pa sam zabrljala celu kuću. I na kraju bar dvadesetak završi u kanti jer inače bismo umrli od holesterola – prepričava nam svoje iskustvo Vladina „gospođa” uz osmeh.

Veseli su i prodavci farbi, cirkona, nalepnica, pilića… I svi su najjeftiniji. Mahmut Demiri, nekada član slavnog Bokserskog kluba „Dinamo”, koji je u pero kategoriji širom Jugoslavije obarao protivnike u ringu, kaže da je ove godine oborio i cene za tezgom, koju ne pomera s leve strane od glavnog ulaza iz Nemanjine.

– Nalepnice i trakice su od 50 do najskupljih po 200, a prošle godine su bile i 250 i 300 dinara. Kesica „obične” boje je 10, isto kao prošle godine, a makedonske i ruske 50 dinara. Pakovanje gel boja 250 – nabraja Mahmut.

Najmanji pilići koji hodaju i kljucaju kad se naviju koštaju 100, a oni najveći, „debeli”, 400 dinara. Ofarbano drveno jaje s motivom bubamare je 150, kesica veštačke trave 50. Mahmut na kraju dovikuje „Jeftiniji sam od Kineza”. A nešto niže, prekoputa buregdžinice, „najajeftinije” je i kod prelepe Neide i Merime.

– Najpovoljnije smo, najbolje i najjeftinije – tvrdi Neide.

A ono što je sigurno jeste da veselijih od njih dve nema.

Svi prodavci kažu da za jaja ima vremena još sutra, a u subotu nadaju se da će u novčanicima ostati mesta i za cveće, povrće, pečenje… Ali kako nam na rastanku reče Vladina „gospođa” – najvažnije je da se u srcu ostavi mesta za radost i prema sebi i premi drugim ljudima.

Jaja kod Jasmine Kod Jasmine Bašić, koja izviruje kroz vratanca svoje radnjice na ulazu u pijacu iz Zmaj Jovine s leve strane, tražena su jaja svih veličina. – Neki vole baš sitna. A neki traže najkrupnija. Ali za kolače treba uzimati L jaja, jer su recepti njima prilagođeni. Krupnija XL jaja su iznad 74 grama a XXL jaja imaju preko 84 grama i obavezno po dva žumanceta. Jedan gospodin mi je rekao da je izmerio jedno i od 108 grama sa tri žumanceta. Ja na tako nešto nisam nikada naišla, ali nema razloga da me laže, pošto bi se ljudi pre žalili da su dobili manje od onog što su platili, a ne više – priča nam Jasmina. A kod nje jaja za svakoga. Od majušnih za 12 dinara, asli najtvrđih, pa redom i do 17 dinara. Jaje po meri za kolače, L jaje, teško od 64 do 73 grama, košta 18, za XL jaje, od 74 do 83 grama, treba dati 20 dinara i na kraju tu je „big sajz” ili XXL jaje koje košta 24 dinara. A cena belih po komadu, koja dobro primaju i žute i narandžaste boje, iznosi 30 dinara.

(Pančevac / N. S.)