Važno obaveštenje: Radno vreme Doma zdravlja Pančevo tokom predstojećeg praznika

17:00
08.04.2026
Uprava Doma zdravlja Pančevo saopštila je raspored rada dežurnih službi za predstojeće praznične dane. Kako bi građani dobili blagovremenu medicinsku pomoć, radno vreme službi biće organizovano po sledećem rasporedu:
Dežurne ambulante i službe u gradu
Dežurna ambulanta Pančevo: Zdravstvena ambulanta „Gornji grad“ radi od 07:00 do 19:00 sati.
Predškolski dispanzer: Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece dežura od 07:00 do 19:00 sati.
Stomatološka služba: Radi od 08:00 do 18:00 sati.
Laboratorija: Služba za laboratorijsku dijagnostiku dežura za hitne slučajeve od 07:00 do 19:00 sati (prijem pacijenata do 18:00).
Seoske sredine i posebne službe
Seoske ambulante: Radno vreme od 07:00 do 12:00 sati.
Kućno lečenje: Radi od 07:00 do 12:00 sati.
Patronažna služba: Polivalentna patronaža dežura od 07:00 do 12:00 sati.
Službe koje rade neprekidno ili ne dežuraju
Hitna pomoć (SHMP): Radi uobičajeno, od 00:00 do 24:00 časa.
Napomena: Služba za zdravstvenu zaštitu žena, kao i Centar za prevenciju, neće dežurati tokom praznika.
Uprava Doma zdravlja Pančevo svim sugrađanima želi srećne praznike.