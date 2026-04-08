Važno obaveštenje: Radno vreme Doma zdravlja Pančevo tokom predstojećeg praznika

Uprava Doma zdravlja Pančevo saopštila je raspored rada dežurnih službi za predstojeće praznične dane. Kako bi građani dobili blagovremenu medicinsku pomoć, radno vreme službi biće organizovano po sledećem rasporedu:



Dežurne ambulante i službe u gradu

Dežurna ambulanta Pančevo: Zdravstvena ambulanta „Gornji grad“ radi od 07:00 do 19:00 sati.

Predškolski dispanzer: Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece dežura od 07:00 do 19:00 sati.

Stomatološka služba: Radi od 08:00 do 18:00 sati.

Laboratorija: Služba za laboratorijsku dijagnostiku dežura za hitne slučajeve od 07:00 do 19:00 sati (prijem pacijenata do 18:00).



Seoske sredine i posebne službe

Seoske ambulante: Radno vreme od 07:00 do 12:00 sati.

Kućno lečenje: Radi od 07:00 do 12:00 sati.

Patronažna služba: Polivalentna patronaža dežura od 07:00 do 12:00 sati.

Službe koje rade neprekidno ili ne dežuraju

Hitna pomoć (SHMP): Radi uobičajeno, od 00:00 do 24:00 časa.

Napomena: Služba za zdravstvenu zaštitu žena, kao i Centar za prevenciju, neće dežurati tokom praznika.

Uprava Doma zdravlja Pančevo svim sugrađanima želi srećne praznike.