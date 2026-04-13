Od osnovnih do master studija: VSŠ Vršac gradi budućnost vaspitača i sestara

U okviru Visoke strukovne škole Vršac nastava se odvija na tri jezika srpskom, rumunskom i romskom. Ova obrazovna ustanova školuje đake po tri studijska programa. Na osnovnom studijskom programu imamo strukovne vaspitače i strukovne medicinske sestre, a na master studijama strukovnog master vaspitača, prenosi RTV Pančevo.

Visoka strukovna škola u Vršcu jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova u Srbiji, datira iz davne 1854. godine. U sklopu škole nastava se odvija na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Od 2022. godine počinje sa obrazovanjem generacije iz medicinskog obrazovnog naučnog polja. Te godine iznedrila je prvu generaciju strukovne medicinske sestre tehničara, te na taj način nastavlja sa obrazovanjem do današnjeg dana.

Nastava za samofinansirajuće studente se odvija subotom, kako bi oni koji rade, mogli da pohađaju nastavu. Broj studenata koji želi da upiše ovu obrazovnu ustanovu varira.

Studenti su pohvalili način rada profesora kao i uslove u kojima pohađaju.

Strukovni vaspitači nakon završetka osnovnih studija imaju mogućnost upisivanja master studija, znači tri plus dve godine i ostvaruju 300 ESPB bodova što označava drugi stepen akademskih studija. Kako je rekla direktorka ove obrazovne ustanove na taj način se direktno povećava prohodnost ka zaposlenju.