PSK „Železničar“: Novo-staro rukovodstvo, oboren prošlogodišnji rekord u broju članova

Planinarsko-smučarski klub „Železničar Vršac“ održalo je svoju redovnu Izbornu skupštinu na kojoj je potvrđeno poverenje dosadašnjem rukovodstvu. Zbog odličnih rezultata i stabilnog rada, Upravni odbor kluba ostaje u istom sastavu:

Darko Živanović – predsednik kluba

Slađana Vranješ – potpredsednica

Vesna Putnik – sekretar

Đulija Jarić – članica UO

Slavko Glumac – član UO

Klub koji neprestano raste

Da „Železničar“ uživa veliko poverenje ljubitelja prirode i planinarenja, dokazuje podmoran rast članstva. Iako je godina tek počela, klub je već dostigao rekordnih 140 članova, što je brojka kojom su se ponosili tokom cele prošle godine. Ovo je jasan signal da je pred planinarima još jedna nezaboravna i aktivna sezona.



Podvig Timee Žamboki na Šar-planini

Dok su trajali praznici, naši članovi nisu mirovali. Posebno se istakla Timea Žamboki, koja je tokom tri praznična dana izvela pravi mali podvig. Ona je uspešno popela čak tri vrha moćne Šar-planine:

Karabunar (2600 m)

Ljuboten (2499 m)

Plat (2398 m)

Ovi rezultati su najbolja pozivnica za sve koji žele da se oprobaju u planinarenju i postanu deo ove uspešne porodice.

Čestitamo rukovodstvu na reizboru, a Timei na sjajnim usponima! Vedro!

(Pančevac)