Voda stigla u Ulicu Starih fijakera

Uspešno su završeni radovi na izgradnji i unapređenju vodovodne mreže u Ulici Starih fijakera, čime je rešen dugogodišnji problem nedostatka osnovne komunalne infrastrukture u ovom delu naselja.

jKP Vodovod i kanalizacija ističe da u ovoj ulici do sada nije postojala vodovodna mreža, što je stanovnicima otežavalo svakodnevni život i normalno funkcionisanje domaćinstava. Realizacijom ovog projekta po prvi put su stvoreni uslovi za uredno i kontinuirano snabdevanje vodom, što predstavlja veliki korak ka poboljšanju kvaliteta života meštana.

U okviru izvedenih radova izgrađena je vodovodna mreža u ukupnoj dužini od 227 metara, a urađeni su i priključci za 7 objekata. Ovim je omogućeno da domaćinstva dobiju stabilan pritisak vode i sigurnije vodosnabdevanje, u skladu sa savremenim standardima.



Ukupna vrednost radova iznosi 1.667.800 dinara bez PDV-a, a sredstva su uložena sa jasnom namerom da se unapredi komunalna infrastruktura i obezbede jednaki uslovi za sve građane.

„Nastavljamo da sistemski ulažemo u razvoj vodovodne i druge komunalne mreže, posebno u delovima gde ona do sada nije postojala ili nije bila adekvatna. Naš cilj je da svaki građanin ima pristup kvalitetnim osnovnim uslugama, jer samo tako možemo graditi uređenu, modernu i funkcionalnu lokalnu zajednicu.

Zahvaljujemo se građanima na strpljenju, razumevanju i podršci tokom realizacije radova. Nastavićemo da radimo odgovorno i posvećeno, u interesu svih naših sugrađana“, navode iz JKP Vodovod i janalizacija.

(Pančevac)