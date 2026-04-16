Vitman: Vrata za građanke i građane uvek otvorena

Povodom navoda i fotografija objavljenih na pojedinim profilima na društvenim mrežama, kao i nedoumica koje su se tim povodom pojavile u javnosti, gradska menadžerka Maja Vitman održala je danas u holu zgrade Gradske uprave konferenciju za novinare. Najpre je rekla:

– Grad Pančevo želi da obavesti građane da se aktivnosti na postavljanju dečjeg igrališta u naselju Tesla sprovode u skladu sa važećom planskom i tehničkom dokumentacijom, propisima i nadležnostima javnog preduzeća JKP „Zelenilo”. Planirana lokacija nalazi se u obuhvatu važećeg Plana detaljne regulacije naselja Tesla, kojim je predmetna površina predviđena kao blokovsko zelenilo, odnosno kao građevinsko zemljište javne namene. Istim planskim dokumentom je predviđeno da su zelene površine unutar blokova višeporodičnog stanovanja javne površine i da se na njima mogu postavljati sportski tereni i dečja igrališta, te u skladu s tim planirano postavljanje dečjeg igrališta na ovoj lokaciji ima jasan planski osnov. Za predmetnu lokaciju je, u okviru svoje nadležnosti, saglasnost dalo i JKP „Zelenilo”, koje održava javne zelene površine i dečja igrališta na teritoriji grada.

Dodala je:

– Imajući u vidu primedbe dela građana koje su se odnosile na pitanje zaštite od požara i pristupa vatrogasnih vozila okolnim stambenim objektima, Grad Pančevo je izvršio i dodatne provere u MUP-u, u Sektoru za vanredne situacije – Odeljenju za vanredne situacije u Pančevu. Nakon sagledavanja svih relevantnih činjenica, potvrđeno je da sa aspekta važećih propisa i pravila iz oblasti zaštite od požara ne postoje smetnje za postavljanje dečjeg igrališta na planiranoj lokaciji.

U okviru uređenja prostora planirano je proširenje postojeće i izgradnja nove pešačke staze koja će povezati igralište sa postojećim i planom predviđenim pešačkim stazama, dok se u neposrednoj blizini lokacije već nalaze stubovi javnog osvetljenja. Izgradnjom pristupne pešačke staze i osvetlenjem igrališta, predmetni prostor će biti uređen tako da bude pristupačan, funkcionalan i bezbedan za korišćenje.

Maja Vitman je posebno istakla da se dečja igrališta postavljaju u skladu sa propisima koji uređuju njihovu bezbednost, što podrazumeva: obezbeđenje gradilišta, ispunjavanje uslova u pogledu bezbednosti sprava i podloge koje se postavljaju na igralištu, izradu adekvatne tehničke dokumentacije, provere usaglašenosti sa zahtevanim standardima i atestiranja igrališta – svojevrsnog tehničkog pregleda pre puštanja u upotrebu.

Prema rečima gradske menadžerke, Grad Pančevo je u prethodnom periodu sagledavao stanje postojećih dečjih igrališta i potrebe pojedinih delova grada. Utvrđeno je da postoji potreba za dodatnim ulaganjem u prostore namenjene deci kroz uređenje novih sadržaja za igru i boravak na otvorenom. Za te namene Grad je obezbedio sredstva u budžetu, sa ciljem da se postepeno unapređuje kvalitet javnih površina obezbeđujući uslove za bezbednu dečju igru. Grad Pančevo razume da ovakvi projekti izazivaju pažnju javnosti i različita mišljenja.

Maja Vitman je napomenula:

– Zahvalni smo građanima koji su uputili mejl i pokazali interesovanje. Svi će dobiti odgovor. Takođe, shvatili smo koliko su opasne dezinformacije i manipulacija, pogotovo kada je reč o najmlađima. Apsolutno podržavamo interesovanje naših sugrađana za uređenje javnih površina u njihovom komšiluku, ali apelujemo da se javna debata vodi na osnovu zvaničnih dokumenata i činjenica, a ne na bazi nagađanja na društvenim mrežama. Bili smo strpljivi i dali vam dovoljno prostora da iskažete svoje stavove. Želimo da zahvalimo i svima koji su nam uputili mejlove podrške. Mesna zajednica „Tesla” je aktivno uključena i preneli su nam vaše utiske.

Ona je zaključila rečima da su sve tačke iz zahteva građana sagledane, uzete u obzir i proverene, te da su vrata Gradske uprave za građane uvek otvorena.

(Pančevac / S. Trajković)

