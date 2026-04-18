Sećanje na vitezove: Izložba „Heroji novosadskog neba” u Gradskoj biblioteci Vršac

Ljubitelji istorije i avijacije imaće priliku da se u ponedeljak, 20. aprila, upoznaju sa podvizima pilota koji su obeležili zlatno doba jugoslovenskog vazduhoplovstva. Izložba autora Miroslava J. Jaćimovića biće otvorena u 19 časova.

Gradska biblioteka Vršac, u okviru svoje uspešne saradnje sa Arhivom Vojvodine, predstavlja postavku posvećenu pilotima Prvog vazduhoplovnog puka Vojnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Autor izložbe, viši arhivista Miroslav J. Jaćimović, kroz pažljivo odabranu arhivsku građu i autentične fotografije, oživljava epohu između dva svetska rata.

Izložba osvetljava Novi Sad kao ključnu tačku domaće avijatike tog vremena. Posetioci će moći da vide dokumenta o životnim putevima i podvizima neustrašivih pilota, među kojima su bili i heroji sa Solunskog fronta sa hiljadama zabeleženih borbenih letova.

Ova postavka nije samo hronika jednog puka, već i svedočanstvo o hrabrosti ljudi koji su gradili temelje naše vazduhoplovne tradicije. O koncepciji, istraživanju i samom nastanku izložbe na otvaranju će govoriti sam autor.

Iz Gradske biblioteke Vršac ističu veliku zahvalnost direktoru Arhiva Vojvodine, dr Nebojši Kuzmanoviću, na saradnji koja omogućava da se ovako značajna istorijska svedočanstva predstave i vršačkoj publici.

