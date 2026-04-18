 Kako osnovci vide „Muzej kroz vreme“: Kreativna radionica u Narodnom muzeju Pančevo

Narodni muzej Pančevo nastavio je dugogodišnju tradiciju saradnje sa lokalnim obrazovnim ustanovama organizacijom likovne radionice pod nazivom „Muzej kroz vreme“, u kojoj su učestvovali talentovani učenici OŠ „Sveti Sava“.

Cilj ove aktivnosti bio je da se deci, kroz inovativan i njima blizak pristup, približi bogata kulturna baština i istorija Pančeva. Umesto klasičnog predavanja, đaci su imali priliku da postanu aktivni učesnici u interpretaciji prošlosti.

Program je počeo obilaskom stalne postavke Muzeja, gde su se članovi likovne sekcije OŠ „Sveti Sava“ upoznali sa najznačajnijim eksponatima. Inspirisani onim što su videli, mališani su zatim prionuli na kreativni rad. Njihov zadatak bio je da tehnikom slikanja predstave sopstvenu viziju muzeja i istorijskih predmeta, spajajući naučene činjenice sa ličnom percepcijom i maštom.

Iz Narodnog muzeja poručuju da je osnovna ideja ovakvih susreta nadogradnja znanja mladih generacija o sredini u kojoj žive, ali na način koji podstiče njihovu kreativnost.

Svi radovi nastali tokom današnje radionice biće u narednom periodu izloženi u galeriji Narodnog muzeja Pančevo, gde će sugrađani moći da vide kako najmlađi Pančevci „čitaju“ istoriju svog grada.

