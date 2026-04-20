Pozlata kao stari zanat: Izložba obnovljenih ramova na radionici

U Narodnom muzeju Pančevo danas je otvorena izložba radova nastalih na stručnoj radionici „Obnova i očuvanje starih pozlaćenih ramova”. Posetioci su imali priliku da vide impresivne rezultate polaznika koji su starim i oštećenim predmetima vratili nekadašnji sjaj.

Pored obnovljenih ramova, postavku čine i fotografije nastale tokom samog procesa rada, kao i kratki dokumentarni film koji do detalja prikazuje korake u restauraciji i konzervaciji. Ova izložba je kruna intenzivnog rada na očuvanju zanata koji polako izumire.

O kvalitetu i atraktivnosti ovog programa najbolje govori podatak da je za radionicu vladalo ogromno interesovanje – prijavilo se više od 200 sugrađana. Ipak, zbog specifičnosti posla i ograničenog kapaciteta, šansu da savlada veštinu pozlate dobilo je samo 14 odabranih kandidata.

Stručni mentor i vođa radionice bila je kustos konzervator Gordana Đurđević Prvanov, dok je za organizaciju i andragoški pristup bila zadužena Marija Jević.

Ovakve inicijative Narodnog muzeja Pančevo potvrđuju važnost edukacije građana o zaštiti kulturnog nasleđa i oživljavanja starih zanata koji umetničkim delima daju autentičan okvir i trajnost.

