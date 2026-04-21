Pančevo Vesti

NSZ: Isplata martovske naknade za nezaposlene počinje 21. aprila

09:50

21.04.2026

Podeli vest:

Foto: NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) obaveštava javnost da počinje isplata redovne i privremene novčane naknade za mart 2026. godine.

Isplata će se vršiti preko Banke Poštanska štedionica prema sledećem rasporedu:
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 21. aprila 2026. godine.
Privremena novčana naknada za lica koja žive na teritoriji i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u sredu, 22. aprila 2026. godine.

(Pančevac)

Tagovi

Nezaposleni NSZ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.