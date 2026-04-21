NSZ: Isplata martovske naknade za nezaposlene počinje 21. aprila

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) obaveštava javnost da počinje isplata redovne i privremene novčane naknade za mart 2026. godine.

Isplata će se vršiti preko Banke Poštanska štedionica prema sledećem rasporedu:

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 21. aprila 2026. godine.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na teritoriji i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u sredu, 22. aprila 2026. godine.

