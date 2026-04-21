Jačaju veze: Gradonačelnica Dragana Mitrović ugostila ambasadora Nikolu Tupančeskog

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović ugostila je u Gradskoj kući ambasadora Republike Severne Makedonije, njegovu ekselenciju dr Nikolu Tupančeskog. Sastanak je bio posvećen unapređenju bilateralne saradnje, sa posebnim fokusom na položaj makedonske nacionalne manjine koja decenijama predstavlja neraskidiv deo multikulturalnog identiteta ovog kraja.

Jubileji koji spajaju narode

Tokom razgovora akcenat je stavljen na dva velika jubileja koja nas očekuju – 80 godina od naseljavanja Makedonaca u Vojvodini i 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Severne Makedonije. Dok će centralna proslava biti održana u Novom Sadu, dogovoreno je da Vršac bude domaćin niza pratećih manifestacija koje će dostojno obeležiti ove važne istorijske datume.

Podrška radu udruženja i očuvanju tradicije

Posebno je istaknut značaj Udruženja „Vardar“ iz Vršca. Gradonačelnica je podsetila da lokalna samouprava kontinuirano podržava rad manjinskih zajednica kroz konkurse i saradnju sa ustanovama poput Kulturnog centra, Gradskog muzeja i biblioteke. U Vršcu danas živi više od 320 građana makedonske nacionalnosti, a njihova kultura se aktivno neguje i kroz obrazovni sistem – u Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Gudurici redovno se održavaju časovi makedonskog jezika.



Nove inicijative: Spomen-ploča i fond u biblioteci

Sastanak je iznedrio i konkretne nove projekte. Razmatrana je inicijativa za postavljanje spomen-ploče u Gudurici u čast prvih doseljenika, čime bi se trajno sačuvala uspomena na njihove korene. Takođe, u okviru nove Strategije Nacionalnog saveta makedonske manjine za period 2026-2031, najavljeno je otvaranje posebnog odeljenja sa knjigama na makedonskom jeziku u Gradskoj biblioteci u Vršcu.

Ovaj susret završen je u duhu iskrenog prijateljstva, uz zajednički zaključak da su ovakvi razgovori temelj za još čvršću ekonomsku i kulturnu povezanost dveju država.

(Pančevac)