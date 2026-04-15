U Starčevu od 20. do 24. aprila: Osmi „Dani knjige“ u znaku Bulatovića

Predstojeći osmi „Starčevački dani knjige” imaće u fokusu Miodraga Bulatovića,

jednog od najprovokativnijih i, posle Ive Andrića, najprevođenijih pisaca s

ovih prostora.

Ovogodišnji festival biće održan između 20. i 24. aprila u starčevačkom Domu kulture „29. novembar“, kada će svakodnevno biti upriličena po dva ili tri programa, kako za odrasle, tako i za najmlađe.

Većina učesnika govoriće iz svog ugla i o liku i delu Miodraga Bulatovića, koje je često bilo mračno, ali uvek duboko ljudsko i ponekad smešno.

Sve koji dođu na festival očekuju i susreti sa domaćim uspešnim savremenim piscima koji će ih voditi kroz književno putovanje: od intimnih ispovesti, preko urbanog ritma savremenog života, do napetih priča na granici istorije i misterije.

Pored ostalih, svoje nove knjige predstaviće Vanja Bulić, Igor Marojević, Ivan Tokin…

(Pančevac/J. F.)

