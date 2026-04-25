Tehnologija budućnosti u Vršcu: Đaci poljoprivredne škole uče rad sa agro-dronovima

U Poljoprivrednoj školi „Vršac“ danas je svečano potpisan sporazum o saradnji između ove obrazovne ustanove, ruske kompanije AEOLUS doo i PG Popović. Ovaj partnerstvo ima za cilj da učenike agronomske struke direktno poveže sa najsavremenijim tehnologijama u poljoprivredi.



Digitalizacija na oglednim poljima

Neposredno nakon potpisivanja sporazuma, na oglednoj parceli pod pšenicom izvršen je praktičan prikaz tretiranja useva uz pomoć agro-drona. Veliki broj učenika i profesora imao je priliku da se uveri u preciznost i efikasnost ove tehnologije, koja polako postaje standard u svetskoj poljoprivredi.

Fokus obuke obuhvata:

Rad sa agro-dronovima: Upoznavanje sa mogućnostima letelica u zaštiti bilja.

Precizna poljoprivreda: Primena navigacija, dronova i autopilota.

Upotreba biostimulatora: Primena preparata koji umanjuju stres biljaka usled suše i klimatskih promena.



Škola ispred vremena

„Današnja poljoprivreda prolazi kroz digitalnu ekspanziju. Naši đaci – poljoprivredni tehničari, rukovaoci tehnikom i cvećari – moraju biti u korak sa vremenom, a naša je želja da budu i ispred njega“, poručuju iz škole.

Osim edukativnog značaja, ovaj sporazum je izuzetno važan i za ekonomiju škole. Kompanije partneri obezbedile su potpuno besplatne preparate i njihovu primenu, što će omogućiti istraživački rad i precizno upoređivanje rezultata prinosa na tretiranim parcelama.

(Pančevac/S.L)