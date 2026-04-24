Studenti požurite! Prijavljivanje za letnju praksu do 15. maja

Pančevo iz gradske kase i ove godine finansira jednomesečnu studensku praksu uz naknadu od 25.000 dinara

Po lokalnom akcioniom planu zapošljavanja, osim za pokretanje posla i podsticaj ženama preduzetnicama, grad odvaja novac i za letnju praksu za studente. Namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama, i državnim i privatnim.

Ove godine jednomesečna studentska praksa obavi u toku jula uz mesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 25.000 dinara.

Sledeći poslodavci su već na raspolaganju da se kod njih obavi studentska letnja praksa:

– Mašinska škola Pančevo

– Opšta bolnica Pančevo

– Veterinarska ambulanta „Pva Mea Pet”

– Centar za socijalni rad „Solidarnost”

– Turistička organizacija Pančevo Grada Pančeva

– Gradska uprava Pančevo

– Narodni muzej Pančevo

– Dom kulture „Mladost” Glogonj

– Dom kulture „Kočo Racin” Jabuka

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.

Uslov za prijavljivanje, osim prebivališta, je da student bude državljanin Srbije ili da ima status izbeglice ili raseljenog lica, kao i da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku letnju praksu”.

Prijave se predaju u Gradskom uslužnom centru do 15. maja. Za detaljnije informacije u vezi sa podnošenjem prijava zainteresovani se mogu obratiti Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva putem telefona 013/308-961, a formulari se mogu preuzeti na sajtu Grada Pančeva.

(Pančevac)

