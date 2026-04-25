Vršac: Održano 26. republičko takmičenje u tekstilstvu i kožarstvu

VRŠAC – Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Varjaški“ bila je centar kreativnosti i zanatskog umeća, ugostivši najbolje učenike iz cele Srbije na 26. republičkom takmičenju učenika sa smetnjama u razvoju. U znanju i veštinama iz oblasti tekstilstva i kožarstva nadmetalo se 18 kandidata iz 11 škola.

Takmičenje je organizovala Zajednica škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, uz pokroviteljstvo Ministarstva prosvete. Učenici su pokazali izuzetnu preciznost i talenat kroz tri različita obrazovna profila.

Najuspešniji takmičari po disciplinama

U veoma jakoj konkurenciji, nagrade su otišle u ruke najvrednijih:

Konfekcijski šivač: Prvo mesto podelile su Jovana Kovačević (Umka), Aleksandra Đorđević (Pirot) i domaća predstavnica Suza Zlatarov (Vršac).

Šivač tekstila: Najbolje rezultate postigli su Jasna Vujičić (Kraljevo) i Dušan Došenović (Umka).

Ručni tkač: Trijumfovale su Nikolina Milješić i Anastasija Kovačević (Stara Pazova).

Više od takmičenja: Druženje i upoznavanje Vršca

Dok se takmičarski deo odvijao u prostorijama odmarališta Crvenog krsta, domaćini su se potrudili da gostima boravak u Vršcu ostane u lepom sećanju. Organizovane su posete Vršačkoj kuli i kreativne likovne radionice, što je učenicima omogućilo da razmene iskustva i steknu nova prijateljstva. Manifestacija je završena svečanim programom koji su uveličali najmlađi učenici škole domaćina.

Značaj za budućnost i inkluziju

Ovakvi susreti su ključni za jačanje samopouzdanja učenika sa smetnjama u razvoju. Kroz praktičan rad i potvrdu svojih veština, oni postaju vidljiviji u društvu i grade put ka profesionalnom ostvarenju. Republičko takmičenje je još jednom poslalo snažnu poruku o važnosti jednakih mogućnosti za svako dete.

(Pančevac)