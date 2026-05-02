Gradske takse u Pančevu 2026: za upise u matične knjige

14:00

02.05.2026

Cena venčanja na terenu veća od 10.000 dinara (Foto: Peexels)

Skupština grada je pred kraj prošle godine donela odluku o novim gradskim administrativnim taksama. Zakonom je propisano da se gradske takse mogu menjati jednom godišnje, i to istovremeno sa odlukom o budžetu za narednu godinu. Tako od 1. januara 2026. godine važe sledeće administrativne takse za poslove vezane za matične knjige:
– Za izdavanje potvrde o životu 328 dinara (stara cena 316).
– Za izdavanje potvrde o životu, izdržavanju i porodičnom stanju za inostranstvo 1.529 dinara (1.474).
– Za prijavu o sklapanju braka 161 dinar (155).
– Za sklapanje braka u službenim prostorijama radnim danom van radnog vremena 1.141 dinar (1.100).
– Za sklapanje braka u službenim prostorijama neradnim danima 2.057 dinara (1.983).
– Za sklapanje braka van službenih prostorija, osim u ustanovama za izdražavanje kazne i bolnicama 10.264 dinara (9.898).
– Za sklapanje braka uz učešće prevodioca 2.969 dinara (2.863).
– Za rešenje o ispravci grešaka u matičnim knjigama (kada grešku nije napravila Gradska uprava) 1.033 dinara (997).
– Za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjige državljana 142 dinara (137).
– Za izdavanje odobrenja za ekshumaciju 1.109 dinara (1.069).

(Pančevac)

