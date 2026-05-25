Bez vode su ostali potrošači u Knićaninovoj ulici
Zbog iznenadne havarije na vodovodnoj mreži, danas od 11 časova bez
vode su ostali potrošači u Knićaninovoj ulici, na potezu od Ulice
Dimitrija Tucovića do Ulice Svetog Save.
Ekipa službe održavanja vodovodne mreže je odmah izašla na teren i
sanacija kvara je u toku.
S obzirom na kompleksnost radova na mreži, tačno vreme završetka
popravke i normalizacije vodosnabdevanja trenutno nije moguće
precizirati. Građanima se savetuje da obezbede neophodne zalihe vode
za osnovne potrebe do završetka radova.
(Pančevac)