Servisne informacije

Bez vode su ostali potrošači u Knićaninovoj ulici

11:30

25.05.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Zbog iznenadne havarije na vodovodnoj mreži, danas od 11 časova bez
vode su ostali potrošači u Knićaninovoj ulici, na potezu od Ulice
Dimitrija Tucovića do Ulice Svetog Save.

Ekipa službe održavanja vodovodne mreže je odmah izašla na teren i
sanacija kvara je u toku.
S obzirom na kompleksnost radova na mreži, tačno vreme završetka
popravke i normalizacije vodosnabdevanja trenutno nije moguće
precizirati. Građanima se savetuje da obezbede neophodne zalihe vode
za osnovne potrebe do završetka radova.
(Pančevac)

Tagovi

isključenje vode JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo voda

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.