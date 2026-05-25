Zbog iznenadne havarije na vodovodnoj mreži, danas od 11 časova bez

vode su ostali potrošači u Knićaninovoj ulici, na potezu od Ulice

Dimitrija Tucovića do Ulice Svetog Save.

Ekipa službe održavanja vodovodne mreže je odmah izašla na teren i

sanacija kvara je u toku.

S obzirom na kompleksnost radova na mreži, tačno vreme završetka

popravke i normalizacije vodosnabdevanja trenutno nije moguće

precizirati. Građanima se savetuje da obezbede neophodne zalihe vode

za osnovne potrebe do završetka radova.

(Pančevac)