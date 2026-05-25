Počeo istorijski sastanak Vučića i Đinpinga, Si dočekao predsednika Srbije uz najviše počasti

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića je uz najveće počasti, u Velikom domu naroda, kineski predsednik Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuen.

Za Vučića priređena je svečana ceremonija dočeka, uz crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje himni Srbije i Kine.

Osim predsednika Sija i njegove supruge, Vučića je dočekalo i mnoštvo mališana, koji su u rukama nosili cveće iz obe zemlje, kao i zastave. Ovakav doček predstavlja veliku čast za Srbiju, kao i za samog predsednika Srbije.

Nakon veličanstvenog dočeka će uslediti sastanak dvojice lidera u širem formatu kojem će prisustvovati i članovi delegacije Srbije, a zatim i njihov zaseban sastanak. Po završetku sastanaka, biće potpisan niz sporazuma.

U delegaciji su ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Li Đijang: Kina spremna da produbi saradnju sa Srbijom u različitim oblastima