Prolećni ručak Jabuka: Složan rad za dobrobit sela

JABUKA — Izletište „Skela” u Jabuci još jednom je potvrdilo status omiljenog zborišta meštana i lokalnih organizacija. U organizaciji Mesne zajednice Jabuka, uspešno je održana tradicionalna manifestacija „Prolećni ručak”, koja je jedanaestu godinu zaredom okupila predstavnike civilnog sektora ovog naseljenog mesta, prenosi RTV Pančevo.

Glavni cilj ovog prepoznatljivog prolećnog okupljanja jeste očuvanje, učvršćivanje i produbljivanje međusobne saradnje. Kroz neformalno druženje na priobalju Tamiša, članovi udruženja kreiraju zajedničke planove usmerene ka ekološkom i infrastrukturnom poboljšanju izgleda i uređenja celog sela.

Tradicija i zajedništvo na Skeli

Na ovogodišnjoj manifestaciji učešće je uzela većina lokalnih udruženja, a predstavnici svakog od njih ističu nemerljiv značaj ovakvih okupljanja:

Udruženje poljoprivrednika „Prvi klas” naglašava da su ovakvi susreti ključni za jačanje saradnje među meštanima koji se bave agrarom.

Udruženje građana „Tamiš u Jabuci”, koje je primarno posvećeno ekologiji i zaštiti prirode, aktivno koristi ove događaje za pokretanje akcija u korist lokalne zajednice, što je potvrdio i potpredsednik udruženja Saša Čečević.

Makedonsko udruženje „Ilinden”, kao i Udruženje vinara, vinogradara i voćara „Grozd”, i ove godine su se u punom sastavu odazvali pozivu organizatora.

Jedanaesti „Prolećni ručak” u potpunosti je ispunio očekivanja prisutnih. Iz Mesne zajednice Jabuka poručuju da se upravo kroz ovakve manifestacije i opuštenu atmosferu rađaju najbolji dogovori i konkretni projekti koji donose direktnu pomoć i korist svim stanovnicima ovog mesta.

(Pančevac/RTV Pančevo)