Miodrag Linta: Međunarodna zajednica ima obavezu da zabrani Hrvatskoj da proslavlja „Bljesak“

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je danas da međunarodna zajednica ima obavezu da zabrani Hrvatskoj da proslavlja zločinačku akciju „Bljesak“ u kojoj su počinjeni masovni i smišljeni zločini nad Srbima u Zapadnoj Slavoniji s ciljem da Srbi trajno nestanu sa svojih vekovnih ognjišta.

Hrvatske vojne i policijske snage su 1. maja 1995. godine izvršile agresiju na srpsku oblast zapadna Slavonija koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, navodi Linta u saopštenju, dodajući da su tokom i posle zločinačke akcije „Bljesak“ ubijene ili nestale 283 osobe, od kojih čak 114 civila, to jest, žena, dece i starijih lica preko 60 godina.

„Zarobljeno je oko 1.500 krajiških boraca, od kojih su mnogi svirepo mučeni. Veliki broj zarobljenih Srba je osuđen na dugogodišnje kazne zatvora za navodne ratne zločine bez konkretnih dokaza već na osnovu lažnih izjava i pretpostavki“, ističe Linta, saopštio je Savez Srba iz regiona.

