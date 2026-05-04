Đurđevdanski žubor: Miris drena, zdravca i starih običaja u Dolovu

Udruženje žena „Dolovke“ organizovalo je radionicu „Đurđevdanski žubor“, što je šesti deo projekta „Ono naše što nekad bejaše“, sa ciljem očuvanja starih običaja i njihovog prenošenja na mlađe generacije.

Program je počeo uz zvuke tihe izvorne muzike, a svečano je otvoren ulaskom folklorne grupe Kulturno-umetničkog društva „Banatski vez“, koja je u povorci, uz pesmu posvećenu Đurđevdanu, donela veliki venac ispleten od vrbe i lekovitog bilja.

Vencem je simbolično ukrašen „izvor“, čime je označen početak manifestacije.

Prisutne je potom u svojstvu naratora najpre pozdravila Mira Jovanović, koja je i autor projekta, uz podsećanje da Đurđevdan nije samo praznik upisan crvenim slovom u kalendaru, već i simbol buđenja prirode, zdravlja, napretka i očuvanja korena i tradicije.

– Ovog puta ne pravimo samo venčiće, već gradimo i most između prošlosti i budućnosti – poručila je ona, uz zahvalnost svim učesnicima koji su podržali događaj – crkvi, školi, kulturno-umetničkom društvu, lokalnoj samoupravi i meštanima.

Predsednica Udruženja žena “Dolovke”, Katica Smiljković, pozdravila je goste i istakla da je najveća vrednost ovakvih okupljanja prenošenje znanja i veština na najmlađe.

– Čitave godine čuvamo recepte, vezove i znanja naših baka, ali nam je sve to još draže kada imamo kome da ga prenesemo. Kada smo ovako zajedno – škola, crkva, KUD, Dom kulture i lokalna samouprava – pokazujemo da Dolovo ima dušu i da ne stari – istakla je predsednica.

Poseban duhovni trenutak usledio je kada je sveštenik Bojan Gavrilović obavio moleban za zdravlje, osveštao vodu i bilje pripremljeno za obred, a potom presekao slavski kolač.

Tom prilikom objasnio je da krst na kolaču nije samo ukras, već simbol molitve za zaštitu doma.

U skladu sa starim verovanjima, u osveštanu vodu spušteni su dren, kao simbol snage, zdravac za zdravlje i čuvarkuća kao zaštita doma.

Nakon toga, deca su imala priliku da se ritualno umiju vodom, a zatim su, podeljena u grupe sa svojim mentorkama, plela tradicionalne đurđevdanske venčiće.

Dok su najmlađi učili stare veštine, folklorna grupa izvela je koreografiju inspirisanu narodnom tradicijom, a potom su mladi učesnici nastavili običaj ljuljanja na ljuljaškama, za koji se veruje da donosi zdravlje i berićet.

U programu su učestvovali i učenici škole, koji su recitacijama o proleću, buđenju prirode i Svetom Georgiju dočarali duh praznika, dok je u pozadini svirala frula i etno muzika.

Jedan od najlepših trenutaka manifestacije bilo je puštanje ispletenih venčića niz potok, uz poruku da voda ponese sve staro, a donese zdravlje, sreću i blagostanje.

U završnici programa folklorna grupa izvela je još jednu igru, a potom su uručene zahvalnice svim učesnicima radionice.

Manifestacija je završena zajedničkim fotografisanjem, velikim narodnim kolom u koje su se uhvatili svi prisutni, kao i otvaranjem „đurđevdanske sofre“, dok je sveštenik deci podelio ikonice.

Radionica „Đurđevdanski žubor“ još jednom je pokazala da tradicija u Dolovu živi kroz zajedništvo, pesmu, igru i najmlađe koji će običaje svojih predaka prenositi budućim generacijama.

(Pančevac/J. Filipović)

