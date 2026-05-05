Jabuka: Svečano obeležena 123-godišnjica smrti Goce Delčeva

U Jabuci je svečano obeležena 123-godišnjica smrti makedonskog nacionalnog heroja, Goce Delčeva. Po tradiciji, održan je parastos u Hramu Svetog Ilije, nakon čega je svečano položeno cveće na bistu Goce Delčeva ispred istoimene škole. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne makedonske zajednice, prenosi RTV Pančevo.

U Hramu Svetog Ilije u Jabuci održana je panahida povodom godišnjice smrti makedonskog nacionalnog heroja, Goce Delčeva.

Inicijativu da se ceremonija u čast makedonskog revolucionara obogati parastosom pokrenuo je Makedonski nacionalni savet, a plan je da ovakav vid obeležavanja postane tradicija.

Nakon parastosa, po utvrđenoj tradiciji, svečano je položeno cveće na bistu Goce Delčeva ispred istoimene škole. Događaju su prisustvovali predstavnici makedonske zajednice u Jabuci, Makedonskog nacionalnog saveta, lokalne samouprave, kao i osnovci, među kojima ima i onih koji pohađaju izborni makedonski jezik.

Goce Delčev poginuo je pre 123 godine, u bici kod Banice. U Makedoniji se smatra jednom od najznačajnijih istorijskih figura, borcem za slobodu i jednim od idejnih pokretača Ilindenskog ustanka.

