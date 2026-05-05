Maj u Domu omladine Pančevo: Likovni, dečji, muzički, filmski program

Dom omladine Pančevo je za maj pripremio raznovrstan kulturni program, uključujući likovne izložbe, dečje sadržaje i filmske večeri u dvorani Apolo. Centralni događaj je otvaranje izložbe likovnih umetnika u galeriji Doma omladine 20. maja, prenosi RTV Pančevo.

U Domu omladine Pančevo i ovoga puta mislilo se na najmlađu publiku. Za njih je spremljen program koji se sastoji od predstava, književnih večeri, likovnih radionica.

Jelena Pešić naglašava da tokom meseca, sredom u 19 časova publika može da pogleda filmove sa festivala Slobodna zona, dok je za kraj maja zakazan trodnevni festival posvećen 49. Zborniku rukopisi koji je izašao iz štampe.