Pančevo Kulturna dešavanja

Maj u Domu omladine Pančevo: Likovni, dečji, muzički, filmski program

13:00

05.05.2026

Podeli vest:

Foto: Dom omladine Pančevo

Dom omladine Pančevo je za maj pripremio raznovrstan kulturni program, uključujući likovne izložbe, dečje sadržaje i filmske večeri u dvorani Apolo. Centralni događaj je otvaranje izložbe likovnih umetnika u galeriji Doma omladine 20. maja, prenosi RTV Pančevo.

U Domu omladine  Pančevo i ovoga puta mislilo se na najmlađu publiku. Za njih je spremljen program koji se sastoji od predstava, književnih  večeri, likovnih radionica.

Jelena Pešić naglašava da  tokom meseca, sredom u 19 časova publika može da pogleda filmove sa festivala Slobodna zona, dok je za kraj maja zakazan trodnevni festival posvećen  49. Zborniku rukopisi koji je izašao iz štampe.

Tagovi

Dom omladine Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.