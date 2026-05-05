Vučić: Odluka o izborima za desetak dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je gost Informera TV, odmah na početku rekao je da će odluka od predstojećim izborima biti doneta za desetak dana.

– Odluka o tome biće za 10 dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje kakvu budućnost žele i kome će ih poveriti. Država nije igračka. Birajući svoju budućnost morate da izabere one koji će na najbolji način šititi interese države. Pripremam jedan tekst koji će izaći u Kuriru, programski tekst koji nije lako ispuniti.

– Ispod te nalepnice koje lepe ne nalazi se ništa. Trude se da budu još bahatiji, a već su prilično. Nema sadržaja, nema programa, sve je prevara. Imate jednu grupu koja je građanski orijentisana. To ljudi u Srbiji umeju da prepoznaju.

– Skočile su nam cene lekova na godišnjem nivou, iako oimam mnogo pohvala za zdravstveni sektor. Ljudi hoće da zarade više, ne smete da im oduzmete marže jer ćemo imati nestašicu lekova. Ali da li smo mogli da kontrolišemo da to bude na nivou od 4 odsto, a ne 8, mogli smo. Ali nekoga nije bilo briga. Jer su išli na odmore, na city-break odmore. Rezultati koje smo postigli su realno izuzetni, u teškim okolnostima, mnogo rada, mnogo trpeljivosti. Danas kada pitate ljude u brojnim istraživanjima, oni kažu da rezultati postoje. Pravde nije bilo dovoljno i za to je delimična krivica na nama, delimična krivica što stalno morate da poštujete samostalnost tužilaštva. Ali gde imamo najveću krivicu nije to da li je neko bogat pa nam to smeta. Nisam zavidan, poštujem ljude koji su bogati. Ali imam problem što ljudi govore na svakom mestu i pišu mi, a uskoro ću otvoriti jedan portal gde će ljudi moći da mi prijave bahate funkcionere. “Znaš ti ko sam ja”, kada to čujem, a to su ljudi koji ne čekaju u redu, bahato parkiraju, ne ponašaju se pristojno u društvu, pa supružnici, braća i sestre, razumem svakoga kome nije do rasprave o rezultatima. Taj portal biće pobeda nas svima onima “znaš ti ko sam ja”.

Vučić se osvrnuo i na aktuelna svetska dešavanja.

– Kada sve sagledate, vidite da je poslednji trenutak da Evropa proba da uhvati korak sa Kinom i Amerikom. Ja mislim da je to veoma teško. Kina je ispred i jednih i drugih. Sa njima ne možete lako da se takmičite. Ti ljudi zarad povećanja produktivnosti neće tražiti smanjenje radnog vremena. Oni će da traže da se radi više. Mi u Evropi živimo najlepši život. U zapadnoj Evropi nešto bolje nego mi ovde. Oni su bili 400 godina ispred nas. U Kini nemate razmaženost kao faktor, ti ljudi imaju cilj da se sve vrati na vreme iz kraja 16. početkom 17. veka kada su bili dominantna sila. A naš je cilj u Evropi živimo lepo i da to potraje. Sa takvom produktivnošću da li vi stvarno mislite da je to moguće, da pobedimo Kinu?

– Video sam neke inicijative za izmene zakona o radu, ali neće biti takvih izmena. Traže sva moguća prava a nikakve odgovornosti. Nemci će uskoro uprkos Zelenima, SPD-u, produžiti radno vreme. Jer ne žele da izgube industriju. Moraćemo da prisutpimo reformama, nama je potrebna manja Vlada, manje ministarstava. Procena je sa MMFom ako budu trajale posledice rata u Iranu i Ukrajini potrošiti 2 milijarde u parama. Srbija. Oni kažu da razmislimo jer ako sečemo akcize, sečemo granu na kojoj sedimo. Još mnogo toga moramo da menjamo, uvodimo robotiku, digitalizaciju unapređujemo.

(Pančevac)