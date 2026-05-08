Vedska prognoza za maj: Mesec duhovnog rasta i stabilnosti

♈ Mesha (Ovan)

Zdravlje: Energija je visoka, ali pazite na povrede zglobova.

Ljubav: Moguć je povratak osobe iz prošlosti sredinom meseca.

Posao: Povoljan period za ulaganje u nekretnine.

Srećni brojevi: 7, 18, 22

Boja: Koralno crvena

Poruka: Uspeh dolazi kroz disciplinu.

Savet: Meditirajte svakog jutra bar 10 minuta.

♉ Vrishabha (Bik)

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i rad štitne žlezde.

Ljubav: Harmonija u domu, partner vam je velika podrška.

Posao: Odlični rezultati u trgovini i komunikacijama.

Srećni brojevi: 2, 11, 29

Boja: Mlečno bela

Poruka: Tvoja stabilnost inspiriše druge.

Savet: Ne donosite nagle finansijske odluke.

♊ Mithuna (Blizanci)

Zdravlje: Moguća nesanica zbog prevelikog razmišljanja.

Ljubav: Slobodni Blizanci upoznaju nekog preko posla.

Posao: Kreativne ideje donose priznanje nadređenih.

Srećni brojevi: 5, 14, 23

Boja: Smaragdno zelena

Poruka: Prilagodi se promenama sa osmehom.

Savet: Provodite više vremena u prirodi.

♋ Karka (Rak)

Zdravlje: Osećate se snažno, ali ne preterujte sa fizičkim naporom.

Ljubav: Mesec kulminacije emocija, idealno vreme za veridbu.

Posao: Jupiter u vašem znaku donosi veliku sreću i napredak.

Srećni brojevi: 1, 9, 28

Boja: Biserno srebrna

Poruka: Ti si kreator svoje sreće.

Savet: Slušaj svoju intuiciju bez straha.

♌ Simha (Lav)

Zdravlje: Pazite na vid i naprezanje očiju.

Ljubav: Potrebno je više strpljenja sa partnerom.

Posao: Povećani troškovi, budite štedljivi.

Srećni brojevi: 3, 12, 21

Boja: Zlatno žuta

Poruka: Snaga volje pobeđuje sve prepreke.

Savet: Izbegavajte konflikte na javnim mestima.

♍ Kanya (Devica)

Zdravlje: Dobro se osećate, metabolizam je u balansu.

Ljubav: Prijateljstvo se neočekivano pretvara u romansu.

Posao: Ostvarenje dugoročnih ciljeva i povećanje prihoda.

Srećni brojevi: 4, 13, 31

Boja: Tamno zelena

Poruka: Detalji čine veliku sliku uspeha.

Savet: Pomažite onima kojima je pomoć potrebna.

🌕 Ključni datum: Pun Mesec 31. maja donosi važno razrešenje porodičnog pitanja.

♎ Tula (Vaga)

Zdravlje: Mogući bolovi u leđima zbog sedenja.

Ljubav: Ravnoteža se vraća u vaš ljubavni život.

Posao: Napredak u karijeri kroz nove projekte.

Srećni brojevi: 6, 15, 24

Boja: Svetlo plava

Poruka: Diplomatija otvara sva vrata.

Savet: Organizujte svoj radni prostor.

♏ Vrishchika (Škorpija)

Zdravlje: Odlična regeneracija, posvetite se detoksu.

Ljubav: Duboke duhovne veze sa partnerom.

Posao: Sreća prati hrabre, pokrenite novi biznis.

Srećni brojevi: 8, 17, 26

Boja: Tamno crvena

Poruka: Transformacija vodi ka uspehu.

Savet: Budite iskreni prema sebi i drugima.

♐ Dhanu (Strelac)

Zdravlje: Oprez u saobraćaju i pri sportu.

Ljubav: Manje nesuglasice, ali brzo pomirenje.

Posao: Iznenadna dobit kroz nasleđe ili osiguranje.

Srećni brojevi: 9, 20, 27

Boja: Purpurna

Poruka: Svako znanje je dragoceno.

Savet: Čitajte knjige koje vas inspirišu.

♑ Makara (Jarac)

Zdravlje: Pazite na zube i kosti.

Ljubav: Odličan period za brak i zajednički život.

Posao: Poslovna partnerstva donose dugoročnu korist.

Srećni brojevi: 10, 19, 28

Boja: Teget

Poruka: Temeljit rad donosi trajnu slavu.

Savet: Odvojite vreme za hobi.

♒ Kumbha (Vodolija)

Zdravlje: Moguće alergije na hranu.

Ljubav: Slobodni će upoznati nekog veoma zanimljivog.

Posao: Pobeda nad konkurentima i rešavanje starih dugova.

Srećni brojevi: 11, 25, 30

Boja: Nebesko plava

Poruka: Inovacija je tvoj ključ za sutra.

Savet: Ne ignorišite savete starijih kolega.

♓ Meena (Ribe)

Zdravlje: Dobro se osećate, energija je u porastu.

Ljubav: Romantika na vrhuncu, iznenađenje od partnera.

Posao: Uspeh u prosveti, umetnosti i radu sa decom.

Srećni brojevi: 3, 16, 21

Boja: Limun žuta

Poruka: Vera u snove ih oživljava.

Savet: Budite kreativni u svakodnevnim obavezama.

