Nedeljni horoskop 11. maj – 17. maj: Zvezdani marš progresa

Ova nedelja protiče u znaku Mesečevog rasta i prelaska iz vatrene energije Ovna u stabilnog Bika. Očekujte nagli porast ambicija početkom nedelje, dok će kraj sedmice doneti potrebu za uživanjem, hedonizmom i konkretizacijom planova. Merkur u Biku nas tera da govorimo manje, a radimo više.

Ovan

Posao: Vaša energija je na vrhuncu. Idealna nedelja za probijanje rokova i preuzimanje liderstva. Finansije se popravljaju sredinom nedelje.

Ljubav: Strastveni ste, ali pazite da ne postanete previše posesivni. Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga preko posla.

Zdravlje: Puni ste snage, ali glava je osetljiva tačka. Izbegavajte predugo gledanje u ekrane.

Srećni brojevi: 1, 19, 27 | Boja: Karmin crvena

Poruka: Tvoja hrabrost otvara vrata koja su drugima zaključana.

Savet: Kanališite nestrpljenje kroz fizičku aktivnost, ne kroz konflikte.

Bik

Posao: Fokus je na stabilizaciji prihoda. Od srede dobijate zeleno svetlo za važan potpis ili ugovor koji ste dugo čekali.

Ljubav: Venera vas čini neodoljivim. Vikend je rezervisan za čulna uživanja i duboko emotivno povezivanje.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade i upale grla. Potrebno vam je više kvalitetnog sna.

Srećni brojevi: 5, 14, 23 | Boja: Smaragdno zelena

Poruka: Strpljenje se isplati više nego ikada pre.

Savet: Ne plašite se promena u radnoj rutini, one donose olakšanje.

Blizanci

Posao: Mnogo sastanaka i telefonskih razgovora. Bićete „razvučeni“ na više strana, ali će vaša snalažljivost doneti rezultat.

Ljubav: Komunikacija sa partnerom je ključna. Izbegavajte tajne, jer će istina isplivati brže nego što mislite.

Zdravlje: Pad koncentracije i mentalni umor. Pronađite vreme za meditaciju.

Srećni brojevi: 3, 12, 31 | Boja: Limun žuta

Poruka: Tvoje reči su tvoj najjači alat – koristi ih za spajanje, ne za razdor.

Savet: Fokusirajte se na prioritete, ne gubite vreme na prazne priče.

Rak

Posao: Timski rad donosi uspeh. Oslonite se na saradnike. Moguća je pohvala od strane nadređenih krajem nedelje.

Ljubav: Potrebna vam je zaštita i nežnost. Partner će prepoznati vašu osetljivost i pružiti vam podršku.

Zdravlje: Osetljiv stomak i varenje. Vodite računa o ishrani, izbegavajte brzu hranu.

Srećni brojevi: 2, 7, 20 | Boja: Srebrna

Poruka: Intuicija te vodi tamo gde razum ne doseže.

Savet: Ne primajte kritike na poslu previše lično.

Lav

Posao: Vaša karijera je u fokusu. Bićete u prilici da pokažete svoje talente pred širim auditorijumom. Očekujte uspeh u javnim nastupima.

Ljubav: Sjajite i privlačite pažnju gde god se pojavite. Slobodni Lavovi su u periodu velikih ljubavnih mogućnosti.

Zdravlje: Visoka vitalnost, ali srce i leđa zahtevaju umerenost u vežbanju.

Srećni brojevi: 8, 17, 26 | Boja: Zlatno-narandžasta

Poruka: Tvoj autoritet se gradi na delima, a ne na glasnim rečima.

Savet: Podelite zasluge sa drugima, to će vam učvrstiti poziciju.

Devica

Posao: Perfekcionizam će vam ove nedelje biti i prijatelj i neprijatelj. Završićete zahtevan zadatak, ali po cenu velikog stresa.

Ljubav: Mirna luka. Uživate u svakodnevnim rutinama sa voljenom osobom. Slobodne Device traže nekog ozbiljnog.

Zdravlje: Moguća je ukočenost vrata i ramena. Masaža bi vam izuzetno prijala.

Srećni brojevi: 4, 13, 22 | Boja: Čokoladno braon

Poruka: Detalji čine savršenstvo, ali ne zaboravi širu sliku.

Savet: Pustite kontrolu bar na jedan dan tokom vikenda.

Vaga

Posao: Rešavate pravna pitanja ili papirološke zavrzlame. Sredina nedelje donosi olakšanje i čistiju situaciju na bankovnom računu.

Ljubav: Harmonija se vraća u vaš dom. Odnos sa partnerom postaje zreliji i dublji.

Zdravlje: Mogući problemi sa kožom ili alergijama. Pijte više vode.

Srećni brojevi: 6, 15, 24 | Boja: Pastelno plava

Poruka: Ravnoteža je tvoje prirodno stanje – teži joj u svemu.

Savet: Ne donosite odluke pod tuđim uticajem, slušajte sebe.

Škorpija

Posao: Nedelja transformacije. Menjate pristup saradnicima i to donosi bolje rezultate. Finansijski rizik se može isplatiti.

Ljubav: Intenzivna nedelja. Ljubomora bi mogla da pokvari raspoloženje, pa radite na poverenju.

Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja. Voda vas regeneriše – posetite bazen ili spa centar.

Srećni brojevi: 9, 18, 27 | Boja: Tamno bordo

Poruka: Snaga dolazi iznutra, ali je akcija pokazuje svetu.

Savet: Ne ulazite u rasprave koje se vas direktno ne tiču.

Strelac

Posao: Otvaraju se prilike za saradnju sa inostranstvom. Vaš optimizam je zarazan i privlači nove poslovne partnere.

Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu ući u avanturu sa nekim ko je totalna suprotnost njihovom dosadašnjem tipu.

Zdravlje: Čuvajte se povreda zglobova tokom sporta. Povećajte unos kalcijuma.

Srećni brojevi: 11, 25, 30 | Boja: Kraljevsko ljubičasta

Poruka: Putovanje od hiljadu milja počinje jednim hrabrim korakom.

Savet: Budite realni sa obećanjima; nemojte reći „da“ ako niste sigurni.

Jarac

Posao: Disciplina je vaše drugo ime. Ove nedelje ćete završiti više posla nego drugi za ceo mesec. Finansijska sigurnost raste.

Ljubav: Stabilni ste i pouzdani. Partner ceni vašu vernost. Moguć je razgovor o proširenju porodice ili kupovini nekretnine.

Zdravlje: Pazite na kolena i zube. Vreme je za rutinski pregled.

Srećni brojevi: 10, 28, 33 | Boja: Tamno siva

Poruka: Tvrđava se gradi kamen po kamen – nastavi da slažeš svoje uspehe.

Savet: Dozvolite sebi malo zabave; svet neće propasti ako napravite pauzu.

Vodolija

Posao: Inovacije i originalne ideje vas izbacuju u prvi plan. Dobar je trenutak za tehnološka ulaganja ili rad na internetu.

Ljubav: Želite slobodu, ali i razumevanje. Nađite partnera koji deli vaše ideale o nezavisnosti.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem. Potrebna vam je digitalna detoksikacija.

Srećni brojevi: 17, 21, 29 | Boja: Električno plava

Poruka: Tvoja različitost je tvoja najveća prednost, ne mana.

Savet: Povežite se sa starim prijateljima, jedan razgovor će vas inspirisati.

Ribe

Posao: Intuicija vas nepogrešivo vodi ka profitu. Kreativni projekti cvetaju. Možda ćete raditi više od kuće.

Ljubav: Sanjivi ste i romantični. Vikend donosi magične trenutke sa partnerom ili sudbinski susret za slobodne.

Zdravlje: Pripazite na stopala i cirkulaciju. Lagane šetnje su lekovite.

Srećni brojevi: 7, 16, 25 | Boja: Tirkizna

Poruka: Veruj u čuda, jer ona se dešavaju onima koji u njih veruju.

Savet: Ne trošite previše novca na emocionalnu kupovinu – sreća nije u stvarima.

Želite li da vam izdvojim ključni planetarni aspekt koji će obeležiti ovu nedelju i objasnim kako da ga najbolje iskoristite?

