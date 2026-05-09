Moskva obeležava Dan pobede! Putin poručio da je sovjetski narod spasao svet

Tradicionalna vojna parada povodom Dana pobede održana je danas na Crvenom trgu u Moskvi. Iako je ovogodišnja ceremonija protekla uz pojačane mere bezbednosti i bez prisustva teške vojne tehnike na samom trgu, obeležavanje 79. godišnjice pobede nad fašizmom zadržalo je status najvažnijeg praznika u Rusiji.

Tačno u 10 časova po lokalnom vremenu, otkucaji sata na Spasiteljevoj kuli označili su početak manifestacije. Uz paradu zastave Ruske Federacije i kultne Zastave pobede, ceremoniju je otvorio ministar odbrane Andrej Belousov, koji je pozdravio paradne jedinice i čestitao im praznik.

Putin: „Sovjetski vojnik je oličenje plemenitosti“

Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se naciji, opisujući Dan pobede kao „sveti praznik“. U svom govoru je posebno naglasio odlučujuću ulogu Sovjetskog Saveza u slomu nacizma.

„Pamtićemo podvig sovjetskog naroda, jer je upravo on dao odlučujući doprinos uništenju nacizma i spasao svet. Naš vojnik je pretrpeo kolosalne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope“, poručio je Putin, nakon čega je održan minut ćutanja za milione stradalih.

Specifičnosti ovogodišnje parade

Prvi put posle skoro dve decenije, Crvenim trgom nije prošla teška vojna tehnika. Umesto toga, fokus je bio na pešadijskim odredima, uključujući počasnu gardu tri roda vojske (kopnene snage, vazdušno-kosmičke snage i ratna mornarica).

Ipak, najnovija tehnologija nije izostala iz programa. Putem velikih ekrana prikazan je specijalni video-snimak koji je demonstrirao modernu opremu, različite tipove naoružanja i bespilotne sisteme kojima danas raspolaže ruska armija.

Spektakl na nebu

Nakon intoniranja himne i počasne artiljerijske paljbe, usledio je vazdušni defile. Čuvene akrobatske grupe „Ruski vitezovi“ i „Striži“ izvele su prelete iznad prestonice, dok je šest jurišnih aviona ostavilo tragove u bojama ruske zastave, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Proslava širom Rusije

Iako je centralna proslava bila u Moskvi, Dan pobede je obeležen širom zemlje. Vojne parade sa hiljadama učesnika održane su u Vladivostoku, Čiti, Habarovsku, Ulan Udeu i Novosibirsku.

Moskva je danas grad-muzej, ukrašena hiljadama zastava i fotografijama ratnih heroja, čime se još jednom potvrđuje da je pobeda iz 1945. godine temelj savremenog ruskog identiteta.