Takse u Pančevu 2026: Za taksi prevoznike

Skupština grada Pančeva je pred kraj prošle godine donela odluku o novim taksama u 2026. godini, pa od 1. januara i za taksi prevoznike važe nove gradske administrativne takse:

– Za izdavanje taksi dozvole 667 (stara cena: 643 dinara),

– Za izdavanje duplikata taksi dozvole 1.324 (1.277 dinara),

– Za produženje – izmenu podataka o taksi dozvoli 690 (666 dinara),

– Za rešenje o utvrđivanju uslova za obavljanje taksi prevoza, za fizička lica i zaposlene kod pravnog lica 1.141 (1.100 dinara),

– Za rešenje o utvrđivanju uslova za obavljanje taksi prevoza, za preduzetnike 3.216 (3.102 dinara),

– Za rešenje o utvrđivanju uslova za obavljanje taksi prevoza, za pravna lica 3.659 (3.529 dinara),

– Za izdavanje identifikacionih vetrobranskih nalepnica 803 (774 dinara),

– Za prijave o privremenom prekidu obavljanja taksi prevoza 463 (447 dinara),

– Za izdavanje potvrde o pogodnosti vozila za taksi prevoz 570 (550 dinara).

(Pančevac)

Gradske takse u Pančevu 2026: za upise u matične knjige