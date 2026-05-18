Tradicionalne pogodnosti i digitalna rešenja: NIS Agro kartica na 93. Poljoprivrednom sajmu

NIS Agro kartica na Poljoprivrednom sajmu 2026.

Kompanija NIS obaveštava korisnike NIS Agro kartice programa lojalnosti da i ove godine tradicionalno učestvuje na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji se održava od 16. do 21. maja 2026. godine.

Na štandu NIS-a u Master hali Novosadskog sajma predstavićemo sjajne pogodnosti namenjene poljoprivrednicima u NIS Agro kartica programu lojalnosti:

Popust od 6 dinara po litru na G-Drive goriva,

Popust od 20% na sve tople napitke,

Popust od 10 dinara po kilogramu na plinske boce,

Popust od 5% na odabrana Nisotec ulja i maziva.

Pored toga, podsećamo poljoprivrednike koji imaju registrovane obradive površine u eAgraru da evro dizel gorivo mogu kupovati po povlašćenoj ceni od 184 dinara po litru, u skladu sa važećom Uredbom Vlade Srbije, do propisanog godišnjeg limita. Poljoprivredna gazdinstva koja su iskoristila svoje limite, evro dizel mogu kupovati po redovnoj maloprodajnoj ceni.

Samo za vreme trajanja sajma članove programa očekuje specijalni sajamski popust od 20% na određene proizvode iz Nisotec palete ulja i maziva koji dokazano povećavaju efikasnost vozila, obezbeđuju duži radni vek motora i omogućuju značajnu uštedu goriva. Spisak proizvoda na sajamskom popustu dostupan je putem linka.

Kao i uvek, svi posetioci NIS-ovog štanda na sajmu, koji su članovi NIS Agro kartica programa, imaće priliku da zavrte dobro poznati „Točak sreće“ i osvoje simbolične poklone.

Pored toga što nudi vrhunske pogodnosti i popuste, NIS Agro kartica omogućava potpuno digitalizovanu i veoma jednostavnu i brzu registraciju u program lojalnosti. Novi članovi se mogu prijaviti u program putem sajta NIS Agro kartica – NIS Petrol i Gazprom, preuzeti NIS Agro kartica mobilnu aplikaciju i za samo nekoliko minuta postati članovi najvećeg programa lojalnosti za poljoprivrednike u Srbiji.

Vidimo se na štandu kompanije NIS u Master hali Novosadskog sajma.

(Pančevac)