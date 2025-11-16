Pančevo Zdravlje

Zavod Pančevac i Očna bolnica Sveti Vasilije Ostroški: Kako zakazati preglede

Kod nas ne čekate – zakažite ambulantne hirurške intervencije, kolonoskopiju, gastroskopiju, kliničke preglede kod više specijalista, operaciju katarakte i preglede oftamologa

17:00

16.11.2025

Podeli vest:

Foto: Pančevac

U Zavodu „Pančevac”, i u poliklinici i radiološkom odeljenju koji funkcionišu u okviru ove privatne zdravstvene ustanove možete se brzo pregledati i zakazati i konsultacije kod vrhunskih stručnjaka, lekara i iz Pančeva i iz Beograda, obaviti zatim i različite vrste radioloških snimanja ili endoskopiju gornjih i donjih organa za varenje, u zavisnosti od dijagnoze. A u porodici naših klinika, u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”, radimo i sve vrste oftamoloških pregleda, kao i operacije katarakte, za koje se troškovi refundiraju iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Kako biste bez mnogo muke, raspitivanja i pretraga po internetu došli do pravog lekara, na jednom mestu vam dajemo pregled telefona i termina kada možete zakazati preglede ili intervencije.

Zakazivanje pregleda kod hirurga i otorinolaringologa zbog promena na koži i potkoži i na sluznici uha, nosa, usta i ždrela, kao i gastroskopije i kolonoskopije kod gastroenterologa u poliklinici Zavoda „Pančevac” (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

Zakazivanje radioloških snimanja u Zavodu „Pančevac”  (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

Zakazivanje kliničkih pregleda kod interniste dijabetologa, kardiologa, urologa, otorinolaringologa, ginekologa i psihijatra u u Zavodu „Pančevac”  (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od sedam do 14 i subotom od sedam do 12 časova na telefon 013/21-90-900.

Zakazivanje pregleda u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški” (Ulica Đure Jakšića 3) radnim danima od 14 do 20 i subotom od osam do 14 časova na telefon 064/100-79-26.

(Pančevac)

Nova poliklinika Zavoda „Pančevac”: Poverenje najbitnije

Iskustvo i ljudski odnos – aduti tima iz Zavoda „Pančevac”

Zavod Pančevac: Male hirurške intervencije i kod ORL

Tagovi

Poliklinika Zavoda Pančevac Specijalna bolnica Sveti Vasilije Ostroški Zavod Pančevac

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.