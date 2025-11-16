Zavod Pančevac i Očna bolnica Sveti Vasilije Ostroški: Kako zakazati preglede

U Zavodu „Pančevac”, i u poliklinici i radiološkom odeljenju koji funkcionišu u okviru ove privatne zdravstvene ustanove možete se brzo pregledati i zakazati i konsultacije kod vrhunskih stručnjaka, lekara i iz Pančeva i iz Beograda, obaviti zatim i različite vrste radioloških snimanja ili endoskopiju gornjih i donjih organa za varenje, u zavisnosti od dijagnoze. A u porodici naših klinika, u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”, radimo i sve vrste oftamoloških pregleda, kao i operacije katarakte, za koje se troškovi refundiraju iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Kako biste bez mnogo muke, raspitivanja i pretraga po internetu došli do pravog lekara, na jednom mestu vam dajemo pregled telefona i termina kada možete zakazati preglede ili intervencije.

Zakazivanje pregleda kod hirurga i otorinolaringologa zbog promena na koži i potkoži i na sluznici uha, nosa, usta i ždrela, kao i gastroskopije i kolonoskopije kod gastroenterologa u poliklinici Zavoda „Pančevac” (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

Zakazivanje radioloških snimanja u Zavodu „Pančevac” (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

Zakazivanje kliničkih pregleda kod interniste dijabetologa, kardiologa, urologa, otorinolaringologa, ginekologa i psihijatra u u Zavodu „Pančevac” (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od sedam do 14 i subotom od sedam do 12 časova na telefon 013/21-90-900.

Zakazivanje pregleda u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški” (Ulica Đure Jakšića 3) radnim danima od 14 do 20 i subotom od osam do 14 časova na telefon 064/100-79-26.

