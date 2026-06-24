Mališani preplavili centar pozitivnom energijom: Uspešno održan prvi „Festival dečijeg stvaralaštva“

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta, uspešno je pokrenuta nova manifestacija koja će, sudeći po sjajnim reakcijama i osmehimam posetilaca, postati prelepa tradicija.

U organizaciji lokalne samouprave i brojnih partnera, uspešno je održan prvi po redu „Festival dečijeg stvaralaštva“. Ova potpuno nova manifestacija pokrenuta je sa ciljem da proslavi dečiju kreativnost, maštu i talenat, a datum održavanja simbolično je povezan sa obeležavanjem Međunarodnog dana deteta.

Premijerno izdanje festivala privuklo je veliki broj mališana i njihovih roditelja, a organizatori ističu da je atmosfera prevazišla sva inicijalna očekivanja. Prema rečima pokretača ovog projekta, ogromna količina pozitivne energije koja se mogla osetiti na svakom koraku opravdala je sav uloženi trud i višemesečne pripreme oko tehničke organizacije samog događaja.

Tokom trajanja manifestacije, deca su imala priliku da kroz interaktivne radionice, igru i zabavne programe pokažu svoje stvaralačke veštine i provedu kvalitetno vreme van školskih klupa.

Na koncertu povodom „Međunarodnog dana deteta“, održanom ispred zgrade Opštine u Pančevu, nastupili su učenici klase prof. Luke Balaša, izdvojenog odeljenja u Dolovu, kao spojeni kamerni sastav: „Aksentije junior“ (2. OMŠ), u pratnji starijih učenica ansambla „Aksentije Maksimović“.

Uspeh ovog prvog koraka poslužio je kao jasan putokaz za budućnost, pa organizatori već sada ponosno najavljuju da će festival postati tradicionalan i da će se održavati svake naredne godine na radost svih mališana.

Upućena je velika zahvalnost deci, kao glavnim zvezdama ovog dana, ali i svim vaspitačima, volonterima, sponzorima i sugrađanima koji su dali svoj nesebičan doprinos i na bilo koji način pomogli da se prva dečija fešta realizuje na najvišem nivou.

(Pančevac/S.L)