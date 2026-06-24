Povlači se automobil sa tržišta Srbije: Postoji rizik od povreda putnika u slučaju sudara

Određena vozila marke GS3 povlače se sa tržišta Srbije zbog bezbednosnog rizika koji bi u slučaju saobraćajne nezgode mogao da dovede do povreda putnika.

Prema obaveštenju o opozivu proizvoda, na pojedinim vozilima postoji mogućnost da u slučaju snažnog udara od pozadi mehanizam u naslonu prednjih sedišta ne obezbedi odgovarajuću zaštitu. Zbog toga postoji povećan rizik od povreda putnika.

Problem sa mehanizmom prednjih sedišta

Kako se navodi, uzrok opoziva je neodgovarajući mehanizam u naslonu prednjih sedišta, koji u određenim situacijama možda neće funkcionisati na predviđen način.

Zbog potencijalnog bezbednosnog rizika pokrenuta je preventivna akcija opoziva vozila od potrošača.

Šta treba da urade vlasnici vozila?

Vlasnicima automobila obuhvaćenih opozivom preporučuje se da kontaktiraju najbliži ovlašćeni servis ili distributera kako bi proverili da li se njihovo vozilo nalazi na spisku i zakazali pregled i otklanjanje nedostatka.

Opoziv se sprovodi preventivno, sa ciljem da se poveća bezbednost putnika i smanji rizik od povreda u slučaju saobraćajne nezgode.

(Bizportal)