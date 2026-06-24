Neolitske veštine ponovo oživele u Starčevu

Druga po redu radionica „Neolitska gradnja”, ponovo je u dvorištu starčevačkog muzeja okupila ljubitelje arheologije, istorije i tradicionalnih veština.

Ovoga puta u središtu pažnje bila je izrada neolitske peći, jednog od najznačajnijih elemenata svakodnevnog života praistorijskih ljudi.

Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa tehnikama gradnje koje su se koristile pre više hiljada godina, ali i da se lično oprobaju u tom poslu.

Pored peći, učesnici radionice su gradili i modele neolitskih koliba koristeći prirodne materijale.

Prema rečima direktora starčevačkog Doma kulture, Marka Ivoševića, cilj radionice nije samo predstavljanje arheoloških činjenica, već i stvaranje iskustva kroz koje učesnici mogu da razumeju kako su izgledali svakodnevica i rad neolitskih zajednica.

– S obzirom na to da je prva radionica naišla na dobar odaziv, druga je bila samo logičan sled. Njen fokus bio je na izradi neolitske peći, ali su učesnici mogli da se oprobaju i u gradnji neolitskih koliba uz pomoć prirodnog materijala. Mešavina blata i slame bili su glavna osnova zidova koliba, koje su prethodno formirane uz pomoć drveta i trske. Sličan materijal korišćen je i za izradu peći, s tim da je tu izbor zemlje bio presudan. Sve je rađeno uz nadzor i savete arheologa koji su tom prilikom i dodatno pojašnjavali tehnologiju tog vremena – ističe Ivošević.

Posetioci su tako mogli da saznaju zašto je izbor zemlje bio važan prilikom izrade peći, kako su se pripremali prirodni materijali i na koji način su građevine uspevale da odole vremenu.

Radionicu je organizovao starčevački Dom kulture, čime je nastavio aktivnosti usmerene ka očuvanju i popularizaciji bogatog nasleđa Starčevačke kulture.

Dobar odziv i ovoga puta pokazuje da interesovanje za praistoriju i dalje postoji, posebno kada se znanje prenosi kroz praktičan rad i neposredno iskustvo.

(Pančevac/J. Filipović)

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