Uspeh za ponos Glogonja: Milica Stojku treća u državi iz srpskog jezika

GLOGONJ – Milica Stojku, učenica osmog razreda Osnovne škole „4. oktobar” iz Glogonja, ostvarila je izuzetan rezultat na Republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture. U izuzetno jakoj konkurenciji najboljih osnovaca iz cele zemlje, Milica je osvojila visoko treće mesto.

Prestižno državno takmičenje održano je u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića. Milica je svojim blistavim znanjem još jednom potvrdila ogroman talenat, stopostotnu posvećenost i višemesečni ozbiljan rad. Do ovog velikog uspeha stigla je uz bezrezervnu podršku i stručno vođenje svoje nastavnice srpskog jezika i mentorke Jelene Vučkovski.

Ovaj uspeh podigao je na noge i lokalnu zajednicu. Povodom osvajanja republičke nagrade, Savet Mesne zajednice Glogonj uputio je iskrene čestitke Milici i njenoj nastavnici. Predstavnici Mesne zajednice istakli su ogroman ponos što škola i celo mesto imaju ovako talentovane, vredne i uspešne mlade ljude, poželevši Milici mnogo uspeha u predstojećem srednjoškolskom obrazovanju.

(Pančevac)