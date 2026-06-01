Vršac dobio filijalu RFZO za brže i efikasnije ostvarivanje prava

VRŠAC – Građani Vršca i okolnih mesta od sada će znatno brže, efikasnije i jednostavnije ostvarivati svoja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja, bez potrebe za odlaskom u druge gradove. Svečanim presecanjem vrpce u Vršcu je otvorena samostalna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a događaju su prisustvovale direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Nova filijala pokrivaće oko 70.000 osiguranika, uključujući i ispostave u Plandištu i Beloj Crkvi.

Gradonačelnica Dragana Mitrović istakla je da ovaj korak donosi veći institucionalni kapacitet i samostalnost u odlučivanju, ali i nova radna mesta za mlade i visokoobrazovane Vrščane. Ona je zahvalila rukovodstvu RFZO što je prepoznalo potrebe Vršca kao značajnog regionalnog centra Južnog Banata.

Direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić naglasila je da građani Vršca zadržavaju sva dosadašnja prava, ali da će od sada mnoge složene procedure obavljati neposredno u svom gradu.

Osiguranici više neće morati da putuju u Pančevo radi odobravanja postupaka poput vantelesne oplodnje. Pored toga, u vršačkoj filijali biće formirano posebno odeljenje za podršku roditeljima dece sa teškim i retkim bolestima, kao i odraslima sa hroničnim oboljenjima, čime se postavlja novi standard u radu i dostupnosti zdravstvene zaštite na lokalu.

