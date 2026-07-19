Stevanović: Briga o penzionerima od krucijalnog značaja

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović poručio je da je briga o penzionerima od krucijalnog značaja za celu Srbiju, kao i da lokalna samouprava čini sve kako bi im olakšala i ulepšala treće doba. Prema rečima gradonačelnika, ključ uspeha leži u direktnoj i svakodnevnoj komunikaciji sa Savezom penzionera i Udruženjem penzionera grada Pančeva. Upravo kroz taj dijalog, najstariji Pančevci sami ukazuju lokalnoj samoupravi na svoje potrebe i predlažu konkretne mere.

„Na istom smo zadatku. Mi smo pouzdan partner Republičkom fondu PIO u svemu što radi, uz to postoji naša odlična komunikacija sa Savezom penzionera, kao i sa Udruženjem penzionera grada Pančeva, čiji članovi nama govore šta je ono što kao Grad možemo da preduzmemo za njih”, izjavio je Stevanović, koji je uputio posebnu zahvalnost direktoru Republičkog fonda PIO, Relji Ognjenoviću, na čiju inicijativu i uz čije veliko zalaganje se organizovao događaji na Čardaku.

Ulaganje u infrastrukturu, druženje i sportske sekcije

Lokalna samouprava ne pruža samo deklarativnu podršku, već aktivno finansira projekte koji direktno utiču na socijalizaciju i kvalitet života starijih lica. Grad obezbeđuje neophodne prostore za rad, ali i organizuje brojne besplatne aktivnosti.

„Mi smo tu da pomognemo i infrastrukturno i da obezbedimo prostore koji su penzionerima potrebni, kao i da kroz projekte podržimo likovne radionice, sportske sekcije, poput šahovske, ekskurzije i ovakva druženja, gde naši penzioneri stiču nove prijatelje i iz drugih lokalnih samouprava”, istakao je gradonačelnik.

Na kraju svog izlaganja, Stevanović je podvukao da će Pančevo nastaviti sa ovom politikom, delujući ujedinjeno sa republičkim institucijama.

„Grad Pančevo će nastaviti da pruža punu podršku i gradskom udruženju penzionera i Savezu, trudićemo se da njima budemo pouzdan partner, ali i republičkom PIO fondu, kako bi svi penzioneri imali bolji život. Na ovaj način pokazujemo da smo svi zajedno, da smo ujedinjeni i da nastavljamo putem kojim nas vodi predsednik Aleksandar Vučić.”

(Pančevac/S.L)