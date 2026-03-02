Glogonjke se na radionicama pripremaju za Osmi mart

Udruženje žena „Glogonjke” nastavlja sa svojim aktivnostima, u koje spadaju manifestacije poput „Glogonjske jeseni”,. popularne „Kupusijade”, a veliki akcenat stavljaju i na predstojeći Dan žena.

Prema rečima predsednice udruženja Radmile Trajkovski, pripreme za osmomartovski praznik teku tako što se ona i koleginice okupljaju na radionicama na kojima mnogo toga nauče o izradi raznih predmeta, koje potom i same naprave, a neretko ih prodaju.

– Svake godine osmislimo nešto novo za obuku i rad. Tako smo se i dosad bavile tkanjem, pustovanjem vune, dekupažom, izradom eksponata od recikliranih materijala, izradom nakita i brojnim tematskim radionicama. Ovoga puta želele smo da se oprobamo u nečem novom što vidimo da je veoma popularno na društvenim mrežama, izradom sapuna i dekoracijama od njih. Uz asistenciju mentorke Biljane Gulić, mišljenja smo da smo uspele da savladamo postavljene zadatke. Nakon obuke krenule smo da pravimo raznobojne cvetne aranžmane. Koliko smo bile uspešne, reći će kupci, koji se budu odlučili da ih poklone dragim osobama za Osmi mart – navodi predsednica Udruženja žena „Glogonjke”.

Radmila Trajkovski je kao sledeću radionicu najavila izradu sapuna s lekovitim biljkama.

(Pančevac/J. Filipović)

