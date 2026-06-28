Pogled na Pančevo sa Tamiša

Katamaran „Panuka” ponovo prevozi građane, a polasci su rezervisani za 16.30 i 18 časova.

PANČEVO – Pančevci koji u ovim vrelim danima požele da se rashlade na Tamišu, a vole da posmatraju grad sa reke imaće priliku da uživaju jer su ponovo krenule vožnje katamaranom „Panuka“. Katamaran saobraća od srede do nedelje u terminima od 16,30 i 18 časova.

Počela je plovidba Tamišom Pančevačkim katamaranom a putnici će i ove godine imati priliku da uživaju u pogledu na stara zdanja varoši koja je od davnina bila industrijski,trgovački i kulturni centar.

„Prošle srede započeta je nova sezona vožnje katamaranom. Zainteresovanost je ogromna, tokom prvog probnog perioda imali smo gratis vožnje i za pola sata sve vožnje su bile rezervisane“, kazala je Svetlana Stojadinov iz Turističke organizacije Pančeva.

Vožnje katamaranom organizuje Turistička organizacija Pančeva, a ruta se ni ove godine nije menjala.

„Polazi se sa gradskog pontona ide se do Preobraženske crkve i vraća se do svetionika. To je omiljena tačka naših putnika gde uvek zastanemo da naprave poneku fotografiju jer su naši svetionici jedinstveni ne samo za Pančevo nego i za celu Evropu“, kazala je ona.

Dva identična svetionika, jedinstveni na celom toku Dunava, bili su putokaz parobrodima i čamcima, a danas su simbol Pančeva i nekog drugog vremena.

Duž trase kojom saobraća katamaran putnici mogu da vide i bogato industrijsko nasleđe: staru Vajfertovu pivaru, Crveni magacin, svilaru. Od prošle godine postoji audio vodič za one koji žele da tokom vožnje saznaju više o znamenitostima grada.

Među putnicima najviše je Pančevaca i Beograđana. Katamaran saobraća od 16,30 i 18 časova, od srede do nedelje, a sezona plovidbe obično traje do oktobra.

(RTV)